¡Todo un madurito! Nikolaj Coster-Waldau cumplió 52 años

El actor Nikolaj Coster-Waldau cumplió 52 años de edad este 27 de julio y lo celebraremos repasando sus personajes en la pantalla grande y chica.

Por su particular nombre quizá no se le prenda el bombillo a la gente instantáneamente, pero tal vez sea más fácil recordarlo por su trabajo en «Game of Thrones» como Ser Jamie Lannister.

El artista es de origen danés, y aparte de desempeñarse frente a la cámara, también es productor y guionista, según el site Uselessdaily.

