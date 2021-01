El mago de Os | Todos con la viuda

Aunque su salud ha mejorado, Rosita Rodríguez de Sánchez continúa en terapia intensiva y el alta médica parece lejano. La viuda del tenor favorito de Venezuela, Alfredo Sadel, enfrentó una grave crisis que ameritó su ingreso en una clínica caraqueña, pasada la mitad del último mes de 2020.

Las complicaciones y los altos costos generados por los cuidados especializados colocaron a la familia en la necesidad de recurrir a la solidaridad, con el propósito de reunir los fondos que permitan saldar la deuda adquirida con el centro asistencial.

Por ello, el 22 de diciembre, su ex nuera, la actriz Catherine Cardozo, inició una campaña en la plataforma Go Fund Me, con la meta de lograr ocho mil dólares que alivien la carga económica de Elvia y Alfredo, hijos de la paciente. En tal sentido, todavía falta camino por recorrer, ya que la recaudación supera escasamente los seis mil dólares hasta la fecha.

Hija del dirigente sindical y fundador de Acción Democrática, Valmore Rodríguez, Rosita es la mujer que logró seducir a uno de los galanes venezolanos más apetecidos del siglo XX.

La fama de Alfredo Sadel estaba en el tope. Atrás quedaba el contrato firmado con la Metro Goldwyn Mayer que el artista canceló porque la productora hollywoodense lo tenía jugando banco. Sin embargo, su éxito se expandía por América y Europa, gracias a su imponente físico, a la potencia de su voz y a la versatilidad para interpretar temas líricos o populares sin afectar la calidad de su oferta musical.

Durante una estancia en Nueva York, Alfredo conoció a Rosita. Así empezó un romance que llegó a su momento de fastuosidad en 1961, con la boda realizada en el Palacio de Miraflores, donde Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt fungieron como padrinos. La pareja tuvo dos hijos y se mantuvo unida hasta la muerte del cantante en 1989, cuando largas colas de admiradores tomaron la plaza Bolívar para despedirlo en la capilla ardiente instalada en el Concejo Municipal de Caracas.

Lo relatado en los últimos párrafos corresponde al pasado. Es historia. Y vale la pena repetirla para sembrar memoria en las nuevas generaciones, pero la actualidad difiere mucho de aquellos tiempos.

Y la familia Sánchez Rodríguez enfrenta un duro momento que implica manejar los sentimientos propios de ver a la madre en la lucha por sobrevivir, al mismo tiempo que debe controlar la angustia producida por la incertidumbre económica.

Es aquí donde la empatía y la solidaridad deben darse la mano para servir como válvula de escape que alivie la carga emocional. Y la primera persona del plural resulta imprescindible.