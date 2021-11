Tom Ford le tiró con todo a «House of Gucci», menos a Lady Gaga

El consagrado diseñador de modas y ex director creativo de Gucci (de 1994 a 2004) Tom Ford se fue al cine a ver «House of Gucci». Sin temor a represalias, el hombre descosió la película de Ridley Scott. La reseña la publicó Air Mail pero la reseñó, posteriormente, ET Online.

«Sobreviví a la proyección de la película de dos horas y 37 minutos», dijo sin miramientos. «Compite con la telenovela ‘Dinastía’ por su sutileza, pero con un presupuesto mucho mayor», continuó.

Para Tom Ford el filme «es… bueno, todavía no estoy muy seguro de qué es exactamente, pero de alguna manera ‘me sentí como si hubiera vivido un huracán’ cuando salí de la sala».

