Vanessa Coello: “Soy una mujer multitasking”

El día que a Vanessa Coello le dijeron que los missólogos y los fanáticos de los concursos de belleza sugirieron que se tomara en cuenta su nombre para el Miss Grand Venezuela, ella no lo podía creer.

Traía la experiencia de ser favorita en el Miss Venezuela 2020 y, aún así, no haber alcanzado un puesto en el cuadro de honor. Sin embargo, la dinámica establecida por el capítulo nacional del mencionado certamen le dio la posibilidad de soñar con una corona.

Y así fue. La modelo y odontóloga resultó escogida y el próximo domingo 14 de noviembre tomará el avión que la llevará hasta Phuket, una isla de Tailandia donde serán las competencias preliminares del Miss Grand International. La gala final será el 4 de diciembre.

—¿Qué es lo más importante que se lleva para esa competencia internacional?

—Muchas cosas positivas. Pero nuestro mejor tesoro es la gente. Voy a encargarme de que, a través de mí, conozcan todo lo bello que ofrecemos: paisaje, gastronomía, tradiciones. Pero que sepan que de todo, la gente es lo más importante.

—¿Ya tiene listo el traje típico que va a lucir en la competencia de las fantasías?

—Es un traje de Carlos Pérez, que se llama Deidad de Capayacuare. Es una obra inspirada en la tradición del estado Monagas del Baile de la culebra de Ipure, que se celebra en julio. Está hecho a partir de una pintura alegórica que hay en mi estado de la manifestación. Además, es un traje con mensaje, por cuanto queremos resaltar la importancia de trabajar en equipo, y más en tiempos como los que vivimos de pandemia. Así que es una fantasía, con dos mensajes.

Vanessa Coello partirá a Tailandia con una maleta llena de talento nacional. Foto: Orlando Alviárez

—¿Además de las cosas materiales, qué otro equipaje importante lleva?

—Quiero mostrarme como soy y demostrar que soy una mujer multitasking. Nunca he dejado de trabajar como odontóloga por mi ocupación de modelo o viceversa. Así somos las mujeres venezolanas.

—Siempre el trabajo con la gente es importante en estos concursos. ¿Cuál es su bandera en esta oportunidad?

—Como odontóloga lo más importante es importante crear sonrisas para que la gente sea feliz. Tengo un proyecto, Fundación Crea Sonrisas, con el que atendemos a adultos de escasos recursos y los ayudamos desde los procedimientos más sencillos, hasta los más complejos. Con esta iniciativa fuimos a Los Roques, donde sus habitantes tienen tres años que no ven a un odontólogo; aun teniendo un dispensario con la capacidad y material para atenderlos. Me impresionó cuando fuimos que muchos preferían perder un diente que tratar de salvarlo, solo por la incertidumbre de no saber cuándo volverían a ver a un odontólogo otra vez.

—¿Cuáles son sus expectativas con Tailandia?

—Voy abierta a conectarme con su cultura, con su religión. No sé por qué desde que me dijeron que era la Miss Grand Venezuela y me puse a investigar me conecté con el Tempo Azul (reconocido como uno de los más bellos de ese país). Con las actividades del concurso dudo que pueda conocerlo, pero como voy a ganar sé que voy a cumplir mi sueño.