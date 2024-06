Vanessa Gonçalves reflexionó en torno a la depresión

La modelo Vanessa Gonçalves contó que vivió episodios de depresión y ataques de ansiedad. En medio de su reflexión, compartió las herramientas que empleó para superar sus crisis.

La Miss Venezuela 2010 advirtió, además, que la situación fue reducto de sentir que no era suficiente. Sus comentarios fueron impulsados por la esperanza de ayudar a otras personas que estén pasando por un momento difícil.

“Todo comienza por la crianza. Parte del capítulo donde entra todo es cuando me graduó del colegio y llegaba con notas de 18 y 19 emocionada a entregarle a mis padres y me decían eso no es más que tu trabajo”. Así lo narró Gonçalves a María Alejandra Requena en su podcast.

La conversación, que se extendió por más de 40 minutos, le permitió ventilar varios recuerdos. “Me gradué en la universidad con honores en Odontología y solo dijeron ‘yo sabía que tú lo podías lograr’. Toda mi crianza fue así, yo me esforzara y todo era ‘ok’. Era su manera de disciplina y de entender que no estábamos haciendo nada extraordinario”.

Para la odontóloga, crecer con eso en su cabeza la hizo dudar de sus decisiones. “Toda la vida con ese patrón llegas a adulto y lo sigues repitiendo”, dijo.

Salud mental

Durante la entrevista, Vanessa destacó que en algún momento llegó a sentir que debía atentar contra su vida.

“La salud mental es un tema al que no le damos la real importancia. Yo crecí con tristeza y melancolía en las venas (raíces portuguesas). También mi primer novio, que duramos seis años, murió en un accidente de tránsito. Eso fue un golpe muy fuerte. Con él me iba a casar… Ese fue primer episodio de depresión”, recordó asegurando que tenía 21 años.

Fue entonces cuando decidió hacer terapia para controlarlo. “Las terapias me ayudaron a salir, pero no a entender el origen. Creo que ese origen no quedó claro para mí. Es una tarea muy interna”.

Meditación y yoga

Armada de valor, Vanessa señaló que encontró fortaleza interior y buscó la manera de salir adelante practicando yoga. Una actividad que hoy, la mujer de 38 años de edad, lleva adelante incluso como instructora.

“Comencé hace alrededor de siete años. Empecé con meditación y luego el yoga”. En este sentido, Vanessa apuntó que al explorar con la disciplina deportiva y espiritual se sentía muy mal. “Un día me desperté y dije que ya no quería seguir viviendo. Estaba cansada, sentía un tormento en la cabeza. Por eso era que quería dormir todo el día. porque durmiendo era la única manera de no sentirlo”, agregó.

Gonçalves también recordó que en un momento cuando se encontraba en un balcón, pensó que acabar con su vida era la salida más fácil.

“Soy suficiente, soy vulnerable”

Durante la conversación Vanessa Gonçalves aprovechó para hablar de su libro “Soy suficiente, soy vulnerable”, en el que cuenta algunas historias vida.

El libro, que lanzó en 2023, se centra en episodios sobre su vida amorosa que la condujeron a severas depresiones. Entre ellas, su fallido intento de convertirse al judaísmo. Asimismo, la belleza, el deporte, la salud, la familia, la vejez y la razón por la que ha congelado su óvulos son expuestas. De igual forma su conexión con el yoga.

“El libro, que no lo había sacado porque creía que no era suficiente, sale porque un primo de mi mamá se suicida. Era un hombre summa cum laude. Un tipo brillante, padre excepcional, trabajador”, relató.

En su cierre con María Alejandra Requena, Vanessa Gonçalves destacó que no se puede subestimar los problemas de nadie ni tratar de minimizarlos. “Cuando alguien comienza a echar el cuento presta el oído, eso es más que dar cualquier consejo. Muchas veces la gente necesita expresarse”.