Vanessa Maradona Mendoza: Me siento orgullosa de mi nombre

Vanessa Mendoza fue, literalmente, un golazo de la vida. Y por partida doble. Ella lo dice sin ninguna pena. Todo lo contrario, lo refiere con mucho sentido del humor: se ríe de la prueba que le puso el destino sin ni siquiera haber nacido

Hija del legendario jugador de fútbol venezolano Luis Mendoza, “Mendocita”, la actriz confiesa que su concepción fue “un pelón”. “Pero, además, mi papá cuando se enteró quería un varón para llamarlo Maradona. Imagínate cuando nací yo (risas). Así que dijo que no iba a perder la oportunidad de que uno de sus hijos se llamara Maradona. Y como sonaba raro para primer nombre de una niña, me lo puso como segundo”, relata la actriz.

La admiración de Mendocita por el futbolista pudo expresársela en varias oportunidades. Incluso le contó a “El pelusa” que su hija se llama Vanessa Maradona Mendoza. Por eso, cuando la joven decidió incursionar en el mundo artístico, muchos pensaron que el Maradona era, en realidad, su nombre artístico.

-¿Decidió dejarse el Vanessa Maradona como “gancho”?

-Fue una propuesta de mi mánager cuando fui a trabajar a Colombia. Aquí todos me conocían como Vanessa Mendoza, pero cuando llegué allá había varias colegas del mundo artístico que tenían el mismo nombre. Incluso una que había sido Miss Colombia. Entonces me dijo que, para diferenciarme, me diera a conocer con mis dos nombres. Siempre he estado orgullosa de mi segundo nombre: Maradona.

-¿Tuvo oportunidad de conocer al futbolista?

-En dos ocasiones vi a Maradona. Mi papá le había hablado de mí y, en una oportunidad que vino a dar unas clínicas en los barrios, lo obligué a que me llevara. Cuando me presentó, Maradona se volteó y le dijo a mi papá: “¡vos estás tan loco como yo!”. Creo que nunca pensó que una mujer se llamaría Maradona. En la otra, le regalé el libro sobre mi papá, Ahora vengo yo.

-¿Cuándo tuvo capacidad de entender que llevaba como segundo nombre el apellido de un futbolista como él, qué pensó?

-Me divirtió la idea. Afortunadamente, no sufrí bullying en el colegio. Todo lo contrario. A mis compañeros le parecía divertido que una de sus amigas se llamara Maradona. Pero nunca me dediqué al fútbol. Hubo un poco de drama en la casa cuando le dije a mi papá que iba a ser actriz. Él hubiese querido a una Deyna Castellanos, pero de verdad que siempre me respetó mis deseos de no hacer carrera como deportista sino como artista.

–¿Cómo tomó su papá la muerte de Maradona?

Todos en la casa nos pusimos muy tristes porque lo admirábamos mucho. Mi papá que compartió de cerca con él en casi todas las actividades que hizo cuando visitó Venezuela, sintió mucho su muerte. Lo admiraba tanto que le puso el nombre a uno de sus hijos. De verdad que era un crack.



Crítica y libro

Vanessa Maradona dijo que de las cosas que más le entristecieron, además de la partida física de Maradona, fueron ciertos comentarios que leyó en contra del futbolista.

“Por lo general la gente envidiosa siempre critica a la gente exitosa. Estuve muy triste al ver gente alegrándose de su muerte, porque lamentablemente comprobé que hasta ahí es capaz de llegar la miseria humana. Diego siempre será el mejor del mundo. Él tenía razón: el fútbol es el deporte más bonito del mundo. Es verdad, él cometió errores. Todos cometemos errores pero la pelota no se mancha”, afirmó.

Mientras espera a que se reactive el mundo artístico, para retomar su actividad en las tablas o en la televisión, Vanessa está escribiendo, junto con un compañero, el guion sobre una película de su padre.

Es un homenaje que le quiere hacer a quien el mundo reconoce, sin duda alguna, como el mejor futbolista venezolano.