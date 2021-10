Verónica Schneider: «En mis sueños seguía siendo escritora»

La actriz venezolana Verónica Schneider decidió hacer una pequeña pausa en la actuación y comenzó con mucho entusiasmo otra pasión que tenía oculta: la escritura, tal como destaca People En Español.

Pese a sus temores, emprendió el camino de este sueño que había dejado de lado y se aventuró a escribir el documental «Entre bordes», en el que muestra la difícil realidad de quienes intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal.

«Cuando uno empieza a estudiar en una universidad uno no tiene la claridad ni la madurez necesaria para escuchar las pasiones internas, qué es lo que te mueve. En mis sueños seguía siendo escritora; me imaginaba escribiendo un libro. Escribir tenía una responsabilidad, llevar un mensaje era muchísimo más delicado que la actuación. Eso lo veía como: Si quiero ser escritora me tengo que preparar y nunca me atreví», confesó Schneider a la citada revista.

Lea completa esta nota en Chevere.life