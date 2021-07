Veruzhka Ramírez: “Por mucho que te prendan en candela siempre renaces”

En un live que se realizó este miércoles 30 de junio, desde la cuenta de Instagram del Miss Earth Venezuela, la modelo, emprendedora y coach Veruzhka Ramírez, Miss Venezuela 1997, recordó anécdotas y experiencias de su paso por el magno evento de la belleza. La entrevista fue realizada por Stephany Zreik, Miss Earth Venezuela 2020, como parte de una serie de lives titulados “Ambiente y tendencias” que se vienen realizando desde el pasado 2 de junio.

“Siempre me encantaron los concursos de belleza pero lo veía muy lejano porque vengo de un origen humilde. Era sirvienta de una casa, nana de niños, iba de casa en casa limpiando, planchando y no se me pasaba por la cabeza ser reina de belleza”, compartió Ramírez en una conversación en la que soltó algunas confesiones.

Para entonces, dijo: “Era estremadamente delgada, puro pelo, puro ojo como me decía Osmel (Sousa). Tenía 17 años y lo veía muy lejano. Pero cuando obras bien sin hacerle daño a nadie, centrada en querer demostrar lo que eres como ser humano, alcanzas tus sueños”.

Lea la historia completa en Chevere.life