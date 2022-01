Viviana Gibelli: este año venimos con cosas nuevas

Con mar, sol y arena, la animadora venezolana Viviana Gibelli disfrutó de su fin de semana en compañía de sus chamos. Además de relajarse aprovechó la oportunidad para asomar algunos de los proyectos que tiene en puerta para este año.

En principio, se sintió satisfecha con la receptividad que ha tenido su canal en YouTube y, especialmente, disfrutó a lo grande de su último programa tras entrevistar a la Miss Venezuela de 1986, Bárbara Palacios.

«Siempre les doy las gracias por los comentarios que me dan por mis programas de YouTube. De verdad es algo que me gusta mucho hacer y el episodio pasado fue con Bárbara Palacios. Fue una conversación sabrosa porque nos tenemos mucha confianza y me contó cosas que incluso yo no sabía de ella. Gracias Bárbara por la confianza, nuestra eterna Miss universo», relató Gibelli desde sus historias de Instagram.

