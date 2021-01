Vocalista de la banda estadounidense Kiss anuncia nuevo álbum

Paul Stanley, uno de los miembros fundadores y vocalista de la banda estadounidense Kiss, anunció este miércoles el lanzamiento del álbum Now And Then, un proyecto musical que logró junto a la agrupación Soul Station, refiere Prensa Latina.

Según explicó el propio Stanley, el material reunirá a 15 músicos, entre los que se encuentran Rafael ‘Hoffa’ Moreira (guitarra), Sean Hurley (bajo), Alex Alessandroni (teclados), Ely Rise (teclados), Eric Singer (batería) y RayYslas (percusión).

Disponible en el mercado a partir del 5 de marzo, el fonograma responde a una necesidad del artista de componer nuevos temas, de los cuales ya se puede disfrutar de la canción O-O-H Child en plataformas digitales.

Con más de 50 años de carrera, Paul Stanley es una de las leyendas del rock internacional, responsable de la génesis de la formación de Kiss en 1973 junto a Gene Simmons y de los más de 100 millones de discos que vendió la banda.

Antes de la contingencia global por la covid-19, Kiss tenía programada la que sería su gira de despedida End of the Road junto a su compañero de espectáculos David Lee Roth, cantante de hard rock del grupo Van Halen.

El tour tuvo que interrumpir sus actuaciones y se encuentra en pausa, esperando volver a la carretera en la segunda mitad de 2021 si las restricciones sanitarias de la pandemia así lo permiten.