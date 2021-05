We are the people es el tema oficial de la Eurocopa

El productor y compositor holandés Martin Garrix presentó el tema We are the people, canción oficial de la Uefa Euro 2020, realizado junto a miembros de la banda irlandesa U2, Bono y The Edge.

A menos de un mes para la edición 17 de este certamen, los músicos estrenaron un himno sobre la positividad, expectación y unidad en esta competencia prevista en once ciudades del continente, por primera vez en su historia.

Los partidos comenzarán el 11 de junio desde el Olímpico de Roma, Italia, y concluirán un mes después en el Wembley de Londres en Reino Unido.

Según los artistas, el proceso creativo abarcó tres años, luego de la decisión de la Uefa de conceder a Garrix, uno de los DJ más laureados dentro del panorama musical, la realización del tema para esta justa y la intervención de los integrantes del grupo U2 en la letra, melodías y los riffs (frase o sonido repetido a menudo) de la guitarra principal.

Si bien la conformación del tema comenzó antes de la emergencia sanitaria actual como consecuencia de la pandemia por covid-19, el significado de la misma adquiere mayor fuerza que antes, a juicio de los expertos, pues transmite un mensaje esperanzador. / Prensa Latina