Will Smith protagonizará el thriller de ciencia ficción ‘Resistor’

Will Smith volverá a asociarse con el estudio Sony Pictures en el thriller de ciencia ficción ‘Resistor’, avanzó el medio especializado Deadline y reseñó EFE. El actor estadounidense se encuentra actualmente inmerso en la promoción de la película ‘Bad Boys: Ride or Die’.

El medio señala que el filme estará basado en el libro de 2014 ‘Influx’, del exitoso autor estadounidense Daniel Suarez. El primer borrador del guion fue escrito por Zak Olkewicz, mientras que Eric Warren Singer es el responsable del guion final.

Según Deadline, en cuanto Smith leyó el guion y se reunió con los ejecutivos implicados en la cinta confirmó su interés de participar.

No obstante, según la revista, el filme todavía no tiene un director elegido. See espera que las reuniones al respecto se intensifiquen en las próximas semanas.

Dispositivo revolucionario

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se puede decir que la novela que la inspira es un thriller de ciencia ficción que sigue al físico Jon Grady y su equipo. El grupo ha creado un dispositivo que puede alterar la gravedad, algo que obviamente revolucionará el campo de la física y cambiará el futuro. “Pero en lugar de aclamación científica mundial, el laboratorio de Grady es cerrado por una organización encubierta conocida como la Oficina de Control de Tecnología”, destacó Deadline.

El referido organismo tiene como misión suprimir la verdad del progreso tecnológico repentino y prevenir el trastorno social que el mismo desencadenaría. Cuando Grady se niega a unirse a la entidad, es llevado a una prisión de alta tecnología en la que también se encuentran otros intelectuales rebeldes condenados. Ahora, Grady y sus compañeros de prisión deberán tratar de exponer los secretos de un enemigo que ejerce una ventaja tecnológica de medio siglo.

Cortesía: danielsuarez.com

Perfecto para Smith

De acuerdo a Deadline, el proyecto ha estado en desarrollo durante algún tiempo, pero después de obtener un guion de Singer el mes pasado, fue que los ejecutivos, el estudio y los productores lo vieron como un vehículo perfecto para Will Smith. El estudio quería moverse para lanzar otro filme con la estrella de ‘El príncipe del rap’ dado el éxito que está cosechando con ‘Bad Boys: Ride or Die’ (Bad Boys: Hasta la muerte).

Como se recordará, la cuarta entrega de la saga policial de comedia y acción que le convirtió en los 90 en el chico de oro de Hollywood, ha superado ya los 200 millones de dólares en la taquilla global y supuso el regreso de Smith a la gran pantalla tras la polémica por su bofetón a Chris Rock en la gala de los Óscar de 2022.