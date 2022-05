¡Wow! Karina rindió tributo a Franco De Vita con miniconcierto

Karina sigue aprovechando al máximo sus redes sociales. Como se sabe, la cantante tiene por costumbre ofrecer un miniconcierto cada semana en su perfil de Instagram. El más reciente le sirvió para homenajear al cantautor venezolano Franco De Vita.

«Hoy es un día muy especial, es de lujo, porque le quiero dedicar esta noche a uno de los compositores y performers, cantantes, más importantes de nuestra cultura pop en Venezuela, que ha hecho historia, que yo admiro, que quiero mucho a pesar de que lo conozco muy poco», expresó Karina en el Live.

«Pero me siento muy cerca y seguramente hay muchas personas que se sienten muy cerca. Lo tenemos ausente hace mucho rato, de hecho, he intentado hacer cosas con él, pero él no quiere, respetable…».

Lea completa esta nota en Chevere.life