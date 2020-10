Xhey estrena ‘Dilemma’ en HTV

El cantante cubanoamericano Xhey se muestra complacido por la respuesta que ha tenido en Venezuela su tema ‘Dilemma’, que escribió junto a Oscarcito, y que alcanzó la posición número del Record Report.

“Ha sido un año bien difícil, pero esto sin duda alguna es una bendición. Es mi primer número 1 con ‘Dilemma’. Gracias por confiar en mí y en mis ganas de seguir adelante y demostrar que cuando se quiere, se puede”, expresó el artista en su cuenta instagram @iamxhey .

El videoclip del tema ‘Dilemma’ se estrena ahora en el canal de televisión latinoamericano HTV, especializado en música, y ya asciende al Hot Ranking gracias a la aceptación en redes sociales mediante la etiqueta #FormulaHtvXhey .

Ahora residenciado en Miami, Xhey prepara el lanzamiento de su álbum “Visión 20/20”, influenciado por el pop, el reggaetón y el rap. En esta producción destaca precisamente ‘Dilemma’, una historia de amor en la cual debe decidir entre dos amores. El videoclip fue dirigido por Félix Carbajales y la fotografía es de David González.

– ¿Entonces el tema “Dilemma” tiene elementos autobiográficos?

-Realmente la canción dice la verdad y refleja lo que estaba viviendo. Oscarcito se puso a reír y me dijo, “espérate un momentico papá” y empezó a tararear. Yo le dije “brother, esa melodía me gusta” y allí comenzamos a escribirla. La canción nació así, de forma instantánea.

-¿Dónde y cómo fue el proceso del rodaje del videoclip?

-El videoclip lo rodamos en La Habana. Conozco al director, a Felix Carbajales, es un joven con apenas 24 años y es muy buena vibra. Le dije a mi productor Rodolfo Castillo para hacerlo en Cuba, porque sería mucho más económico que en Miami. Lo grabamos en un solo día, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos como a las 11 de la noche.

-¿De dónde proviene tu nombre artístico “Xhey”?

– Mi nombre es Lázaro Marcial Jiménez y adopté el nombre de “Xhey” por mi tío abuelo, el tío de mi papá, quien falleció. Se llamaba José Noel Sánchez, le decían “Chey” desde niño, le gustaba mucho la música y admiraba a Bob Marley. Un día venía escuchando la radio y colocaron la canción de Bob Marley que a él le gustaba. Me quedé pensando y dije ‘voy a tomar ese nombre en memoria de mi Tío Chey. Decidí cambiar la ‘c’ por la ‘x’, como diciendo, ‘esta es mi nueva etapa, borrón y cuenta nueva’ ”.

-Tienes tatuajes con los rostros de tus artistas favoritos, ¿quiénes son ellos?

– Tengo acá la cara de Michael Jackson, también a J. Balvin y a T.I., que es un rapero americano que admiro mucho. Son mis artistas favoritos de cada género, el pop, el reggaetón y el rap, ellos tres son como mi base a seguir.

-¿Disfrutas además de la música disco?

– Me gustan las bandas Kool & the Gang, Tierra, viento y fuego, que escuchaba de niño. Hago música urbana, pero lo que más escucho cuando estoy solo, es de los 70 y de los 80. Quiero hacer algo donde pueda fusionar sonidos urbanos con el sonido de los 80 y el de los 90.

-¿Sería una propuesta similar a Bruno Mars?

– Sí, sería ese estilo pero con elementos más latinos.

-¿Qué hobbies tienes además de la música?

-En Cuba de niño jugué béisbol, pelota, baloncesto y natación. Me gusta mucho el deporte. Mi novia y yo en las mañanas o en las noches salimos a montar bicicleta. Yo me vine pequeño para Miami y mi deporte era el baloncesto. Jugué para la escuela, para la liga acá en Miami, lo que pasa es que después tuve una lesión en la rodilla. Lo que a mí me quita el estrés es la música y el baloncesto.