¡Ya no más! Natalia Jiménez reveló por qué no volverá a ser madre

La cantante española Natalia Jiménez dejó claro en una reciente entrevista que no planea tener más hijos. La madrileña manifestó que su decisión está basada en la edad.

«Eso ya sí que no. O sea, ya con 40 está cañón. O sea, si con 34 tuve a la mía y lo sentí como que me había pasado un tren por encima, ¡imagínate ahora! ¡No, no, no, no! ¡No qué va!, estoy muy bien», dijo entre risas.

La información fue publicada por la revista People en Español, medio que también colgó un clip de la entrevista en su portal web.

