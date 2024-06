Yalitza Aparicio quiere contar historias que inspiren a niñas

La actriz Yalitza Aparicio dice en una entrevista con EFE que “es necesario” contar historias en las que las niñas aprendan “que los sueños se pueden cumplir”. Esto a propósito de su participación en el documental ‘Las Amazonas de Yaxunah’, que captura el hito de un equipo de sóftbol compuesto por mujeres maya de México.

La artista mexicana, la primera mujer indígena en ser nominada al Óscar a mejor actriz por su papel de trabajadora doméstica en ‘Roma’ (2018), de Alfonso Cuarón, conoce muy bien las barreras que las niñas, en especial las de grupos minoritarios, enfrentan para poder alcanzar sus metas.

Por eso ha prestado su voz para narrar el documental sobre el equipo femenil de sóftbol de Yaxunah, un pequeño pueblo de Yucatán de no más de 800 habitantes, donde, contra todo pronóstico, han logrado vencer el machismo y las críticas por querer ser deportistas.

Aparicio junto a tres integrantes del equipo maya. EFE

Para inspirar a muchas personas

“Ellas son un ejemplo y un modelo a seguir. Es necesario contar esas historias para que las niñas que las vean sepan que sí se puede. Al menos a mí me hubiera gustado saber que se podía”, señala en Los Ángeles la artista en una entrevista promocional del film producido por ESPN.

Insiste que la historia de las ‘Las Amazonas de Yaxunah’, como se llama el equipo conformado por jugadoras entre los 14 y 63 años de edad, “podrá inspirar a mucha personas”.

Aparicio se dio a la tarea de conocer de cerca la vida de las mujeres en un viaje que hizo hasta el pueblo (Yaxunah). “Es un honor haber estado con ellas porque han colocado esta pauta en la sociedad para decir que sí se puede, y no hay límites de edad, de género, o por tu origen”, asegura.

Se sintió identificada

Y es que la actriz encontró en la historia de estas atletas muchas similitudes con el camino que ha tenido que recorrer para ser reconocida en el ámbito artístico.

Precisa que se necesita de mucha fortaleza para poder seguir a pesar de los comentarios negativos.

Oídos sordos

Esa resiliencia a la que se refiere Aparicio le tocó aprenderla a María Enedina Canul, que a sus 54 años juega como primera base, y fue quién decidió conformar el equipo aprovechando un programa del Gobierno de Yucatán.

“No me va a importar lo que diga la gente, a mi desde niña me gustó esa clase de deporte, y ahorita que tengo esa oportunidad no la voy a dejar por la murmuración”, recuerda sobre sus conversaciones con su difunto esposo, que prefería que se quedara en casa y fuera un buen ejemplo para sus hijos.

En alto el nombre de Yucatán

Pero la decisión de Canul logró aunar en este sueño a jugadoras tan jóvenes como la pitcher Sitlali Poot, de 21 años, que se siente orgullosa de haber dejado atrás “todo lo malo” y estar poniendo en alto el nombre de Yucatán y de sus costumbres.

Las Amazonas de Yaxunah han logrado llevar su hazaña más allá de las fronteras de México y han jugado en estadios como el Chase Field de Phoenix, en Arizona, -entre otros-, donde jugaron con sus con sus tradicionales ‘hipiles’.

Red carpet junto a Yalitza

Las dos atletas se preparan para desfilar en la alfombra roja junto con Aparicio el próximo domingo 2 de junio en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), donde se estrena el documental.

Alfonso Algara, director del film, está confiado en que la propuesta ayudará a empoderar a las mujeres. “Que pierdan el miedo a salirse de su zona de confort (…) y que realmente tengan esa capacidad de que ellas quieran”, dijo a EFE.

Además, Aparicio espera que la cinta también cree conciencia en los aficionados al deporte.

“Nosotros también podemos ser consumidores de este talento que existe, que si vemos que hay un encuentro femenil podemos ir y apoyarlas porque son igual de talentosas, seguimos cayendo en esta parte del machismo, de decir es que si son mujeres seguro va a ser aburrido y no lo es”, acotó la actriz.

El documental debutará en las plataformas de ESPN propiedad de Disney) durante el Mes de la Herencia Hispana, celebrado en septiembre en Estados Unidos.