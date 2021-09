Yordano: “Caracas aún duerme, pero díganle que fui muy feliz de volver”

Entre añoranzas, emociones encontradas y experiencias inolvidables, el cantautor venezolano Yordano Di Marzo se despidió de su amada Venezuela tras haber estado de visita por casi tres meses. Durante su estadía recorrió a plenitud las calles de Caracas, vacacionó en Margarita, ofreció algunos conciertos y hasta hizo obertura de los eventos naturales vividos en el último mes.

“Llegué con la tarde clarita del mes de Julio, y hoy me voy con el silencio de la madrugada de Septiembre. Caracas aún duerme. Pero díganle que fui muy feliz de volver, tan Feliz que me costó irme”, comentó Yordano desde su cuenta en Instagram.

Más adelante, trajo a colación su primera despedida. “Cuando me fui hace 7 años, me fui con el Corazón lleno de tristeza e incertidumbre. Hoy me voy con agradecimiento y con la felicidad de haberlos visto, y con una gran certeza… Volveré pronto”, prometió.

Lea la historia completa en Chevere.life