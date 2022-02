Yordano ofrece valiosos consejos a la generación de relevo

Hace poco, el cantante Yordano fue la estrella principal del concierto virtual «El Sistema Sessions«, impulsado por el Sistema Nacional de Orquestas, donde no solamente deleitó a sus fans sino también a los músicos que conforman a esta Institución, entre ellos a la profesora y violinista Mónica Gómez, quien lo entrevistó para su segmento «Detrás del escenario».

En principio, trajo a colación su convivencia con el maestro José Antonio Abreu, principal fundador de el Sistema, cuando fue condecorado en los Premios Grammy.

«Eso fue muy lindo (…) Cuando yo estaba recién inscrito y no tenía mucho tiempo en la academia. Nos invitó a los premios especiales que condecora la trayectoria y la labor social a leyendas de la música hispanoamericana, iberoamericana, España y Portugal. Fue uno de los eventos más bonitos, a mí es el que más me gusta. Él nos invitó y para mí fue un honor, por supuesto, estar con su gente, compartir, porque es un almuerzo (…) Ahí me dijo que quería lograr una impermeabilidad en la música, que lo que se está haciendo con el Sistema fuera a la música popular. También quería que yo fuera uno de los que hiciera posible ese paso», compartió Yordano.

