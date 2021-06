Yzan afirma que Venezuela es su segunda casa

El cantante español Yzan, de 16 años de edad, no esconde el cariño que siente por Venezuela, país desde el que inicia su carrera como solista.

“Venezuela me ha tratado demasiado bien. A mí me encanta todo lo que tiene. La gente es muy amable, la comida es buenísima… yo como arepas todos los días”, admitió entre risas. “Esta es mi segunda casa, me siento muy a gusto aquí”, confesó.

Hasta el momento, el adolescente nacido en Ibiza ha lanzado tres temas, cada uno con su respectivo videoclip.

