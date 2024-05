Rusia ya tiene listo su primer equipo de fotolitografía UVE

El viceministro de Industria y Comercio de la Federación Rusa, Vasily Shpak anunció durante la conferencia “Industria Digital de Rusia Industrial” que su país ya tiene preparado su primer equipo de fotolitografía de ultravioleta extremo (UVE).

Aún no se conoce los fundamentos tecnológicos de esta máquina, y puede que Rusia no haga pública esta información nunca, pero presumiblemente debería apoyarse en una tecnología no muy diferente de la utilizada por ASML en sus propios equipos de litografía UVE.

La complejidad de una máquina de litografía UVE es muy alta. ASML tardó más de dos décadas en tener listo un equipo plenamente funcional dotado de esta tecnología, y contó con el respaldo económico y tecnológico de sus mejores clientes, reseñó Xataka en nota de prensa.

Intel invirtió en 2012 nada menos que 4.000 millones de dólares para ayudarle a financiar el desarrollo de esta máquina de fabricación de chips. Precisamente esta complejidad explica por qué China no tiene aún su propia máquina de litografía UVE, y resulta sorprendente que Rusia ya tenga un prototipo preparado, agregó.

Shpak ha confirmado que su construcción es íntegramente rusa, y, lo que es más importante, también ha anticipado que esta primera máquina UVE es capaz de fabricar circuitos integrados de 350 nm.

Finalmente Rusia consigue tener en 2028 un equipo de litografía UVE capaz de fabricar circuitos integrados de 7 nm se colocará inquietantemente cerca de EEUU y sus aliados en este terreno.