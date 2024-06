Comunidades de Tinaquillo marcharon en apoyo al presidente Maduro

Habitantes de las comunidades Juan Ignacio Méndez, Brisas del Río, San Isidro y Buena Vista del municipio Tinaquillo, estado Cojedes participaron en una caravana y marcha para respaldar la candidatura del presidente Nicolás Maduro, con pancartas y consignas rechazaron las sanciones y el bloqueo que han afectado al pueblo venezolano.

Las actividades estuvieron encabezadas por la enlace nacional del Psuv para Cojedes, Iris Varela, acompañada de los líderes de calle, comunidad, UBCh, militantes de los partidos del Gran Polo Patriótico y el Organizador estadal del Psuv, John Moreno.

La marcha culminó con una concentración en la comunidad Juan Ignacio Méndez, desde donde Varela destacó que “cuando llegó el comandante Chávez se implementó en Venezuela el mejor sistema para los procesos electorales, asegurando que es imposible un fraude con este mecanismo automatizado”.

Explicó que, la primera auditoría es en el sitio, “con mi huella sabemos que es imposible que a nosotros nos hagan fraude, porque es la primera auditoría, yo escojo en la máquina la tarjeta del PSUV que está arriba y a la izquierda, presiono y le doy votar, es imposible que salga otro candidato que no escogí”.

Asimismo, señaló que todos los partidos políticos deben respetar los resultados de las elecciones presidenciales previstas para este 28 de julio, “pero sale el pataruco a decir: yo no voy a firmar nada. Entonces se están quitando la careta si no vas a firmar un acuerdo que reconozca la voluntad soberana del pueblo venezolano, ¿qué haces participando entonces? es verdad que tú no eres el candidato, él no es el candidato de nada”, resaltó Iris Varela.

Aclaró que, reconoce que en la oposición hay personas respetables y que “efectivamente van a respetar los resultados, el que de verdad está seguro de su pueblo y del liderazgo que tiene, no tiene por qué estar diciendo que no va a reconocer la voluntad del pueblo venezolano. El único que no quiere firmar el acuerdo para reconocer los resultados es el candidato de los gringos, el que impuso la sayona inhabilitada y no es capaz de dar ni un discurso”, dijo Iris Varela.

La enlace político del Psuv sostuvo que “tarde o temprano la justicia le llegará a quienes pidieron intervención, sanciones y bloqueo para el país pues considérense de acuerdo a las leyes venezolanas como traición a la Patria, así como también a aquellos quienes generaron violencia con las guarimbas”.

Varela, enfatizó que “no descansará hasta ver que se haga justicia, hasta que cada una de esas personas responsables paguen por su delito. Donde quemaron gente, generaron violencia, pidieron intervención extranjera y han pedido bloqueos, al país, no me quedaré tranquila hasta que María Corina y su combo paguen por los delitos de traición a la patria, porque todos esos delitos están tipificados en la ley venezolana”.