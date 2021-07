A la hegemonía del norte no le conviene una América independiente

El historiador Omar Hurtado Ragudsen destacó este domingo el aporte de Hugo Chávez a la creación de la conciencia nacional.

En el programa Aquí con Ernesto Villegas, manifestó que Chávez tiene el merito de haber rescatado la historia regional, a los excluidos, las mujeres, los afrodescendientes, los indios.

En este sentido, subestimó las críticas que dicen que “el Centro Nacional de Estudios Históricos y el Centro de Estudios Simón Bolívar queremos especular con los hechos y figuras históricas”.

“Dicen que hacemos anacronismo. No es verdad. Nosotros hablamos de una historia insurgente, de una historia que coloca al pueblo, el verdadero protagonista, en el centro del proceso histórico”.

Aseguró que “la gran Colombia es un invento de la oligarquía colombiana”. En este sentido dijo “no hay un documento oficial, firmado ni por Bolívar ni por quienes posteriormente dirigieron la República, de la creación de la Gran Colombia”.

“Dice en la Carta de Jamaica: si la Nueva Granada y Venezuela llegan a convenirse, formará una República que se llamará Colombia, no Gran Colombia”, destaca el historiador.

Refirió que Estados Unidos está interesado en los recursos de nuestros suelos, como el petróleo, el coltán, al bauxita, y por ello le conviene una América sumisa.

Al respecto, dijo “por qué le interesa al Secretario de Defensa de EE.UU. hacer una visita relámpago a Colombia; al Director de la CIA, una vista relámpago a Guyana, a Brasil, porque le interesa apuntalar a la posible quiebra del proyecto bolivariano, porque una América independiente, libre, soberana, autónoma no le interesa a la hegemonía del norte “.

“A esa gente no le interesa una América unida como la proclamó Bolívar, como la rescató Chávez. A ellos no les interesa que gane Castillo (en Perú), a ellos no les interesa que resurja Lula (en Brasil), a ellos lo que les interesa es un Perú sometido, un Brasil disgregado, a ellos lo que les interesa es una Colombia fracturada internamente “, subrayó.