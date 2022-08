Armando José Sequera: Soy feliz escribiendo

Novelas, cuentos, ensayos y crónicas son algunos de los géneros por los que se ha paseado el escritor y periodista venezolano Armando José Sequera, homenajeado en la XIII Feria del Libro de Caracas.

Ha escrito más de 150 libros (infantiles y para adultos), de los cuales publicó 96.

Ha sido reconocido con 24 premios literarios, nueve de ellos internacionales, como el Casa de las Américas (Cuba, 1979); el de Microficción Narrativa Francisco Garzón Céspedes (España, 2012); y el Stefania Mosca, mención crónica (2019), por nombrar algunos.

—¿Por qué no se casó con un sólo género literario?

—Siempre he tenido la curiosidad del explorador, de aquel que transita por espacios donde nadie o pocos lo han hecho. Ante la imposibilidad de moverme por el mundo en busca de tales espacios, los he buscado en el papel o en la pantalla en blanco. Por eso, cuando me llega una idea, trato de escribirla en el género que me parezca más adecuado. Y ello me ha llevado a darme cuenta de que se puede escribir de todo si uno se lo propone.

—¿Qué le inspira más: escribir para el público infantil o para adultos?

—Escribo para ambos públicos por igual. Según el tema, decido a cuál lo dirijo.

—¿Qué le gusta leer?

—Me gusta mucho la novela policial. También leo muchas obras para público infantil o juvenil, pues me gusta saber qué están haciendo mis colegas en el resto del mundo.

—¿Cuáles libros presentará en esta feria?

—Se van a presentar cinco nuevos libros: las ya mencionadas Crónicas de la demencia cotidiana, en papel; las Crónicas de belleza, ternura y uno que otro milagro; y la cuarta presentación duodécima edición de Fábula de la mazorca, uno de mis mejores libros. Estos tres publicados por Fundarte.

También se presentarán Los perezosos armadillos, un cuento para niños editado por Rubiano Ediciones, una editorial alternativa de Valencia que está sacando libros muy bien diseñados e interesantes; y la primera edición en inglés de Teresa, por Sultana del Lago, otra editorial alternativa, ésta del Zulia, que ha publicado mucho más de 200 obras entre el año pasado y éste, demostrando que cuando se quiere se puede.

—¿Qué proyectos tiene?

—Terminé hace poco una novela, La inauguración, a la que buscaré editor en la Feria, y un libro de “prosoemas”, una mezcla de poemas en prosa, cuentos, ensayos y testimonios, titulado Anclaje.

Estoy próximo a concluir dos novelas para adolescentes que trabajo desde 1999, Abrazos de emergencia e Isabela. Eso sin contar las ideas que han ido surgiendo. ¿Sabes? Soy feliz escribiendo.