Casa del Artista reconoce a El Gabán Tacateño

Otro homenaje recibe Enemecio Antonio Sánchez Piñero, conocido como El Gabán Tacateño, a sus casi 82 años este martes desde las 3 pm, por la Casa del Artista en Caracas. La entrada es gratuita.

En el acto participarán José Martínez, Cipriano García, Carlos Rosario, Indivel Gómez, Leonardo Rodríguez, Luisa Chacón, Adolfina López, Mineida Leiva, Eiva Vásquez y Antonio Macuca, quienes también serán homenajeados.

El cultor es un reconocido exponente del denominado joropo central o tuyero, variante que se compone del arpista (o arpisto, como prefieren autodenominarse) y el cantante que, usualmente, toca las maracas, lo que constituye una configuración mínima ideal para formar la fiesta, conocida popularmente como “arpa, maraca y buche”.

“Hay bastante gente entre cantantes y arpistas que no llegan a los cincuenta años y están dando de que hablar”, comentó el hijo ilustre de Guare, Tácata, estado Miranda, sobre el futuro del joropo central o tuyero.

Este patrimonio cultural de Miranda y de la nación ha compuesto unas dos mil canciones y grabado unos 72 discos, según su cuenta. Algunos temas conocidos son Un hijo para el cuartel, La lambada tuyera, El pañuelito rosado, El baile del pesca’o, El perrito mirandino, Un canto para Caracas, Un canto para Los Teques, El Culucucú Tuyero, Cuando me robaron el arpa, Despedida de un soldado, Un canto para mi esposa, Un canto para Rosa, Caminito verde, Un año que no te abrazo, La mujer regresó anoche, La niña, No me pregunten por ella, Ca’ratico y Las muchachas de Petare, entre muchas otras.

El público podrá asistir gratuitamente al homenaje.