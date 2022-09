Cerca de 300 poetas participarán en la Bienal Internacional de Poesía

El director de cultura de la Gobernación del Táchira, Pedro Fressel, informó que se inscribieron cerca de 300 poetas de nacionalidad colombiana y venezolana en la Bienal Internacional de Poesía Juan Beroes, que se efectuará entre el 23 y 25 de septiembre en San Cristóbal.

En un contacto telefónico en el programa La Librería Mediática, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Fressel comunicó que ha sido todo un éxito el relanzamiento de esta Bienal y mostró altas expectativas con los proyectos inscritos.

El director destacó, que en los próximos días será anunciada la fecha en la que se divulgará el veredicto.

Durante el programa, estuvo presente el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, y presidente de Venezolana de Televisión, Freddy Ñáñez Contreras, quien conversó sobre el libro No-cosas: transformación del mundo de hoy, del escritor coreano, Byung-Chul Han.

A propósito del análisis que realizan sobre la publicación de Byung-Chul Han, el ministro de Comunicación se suscribe a la denuncia que hace el escritor coreano, sobre los elementos que están constituyendo la lógica moderna, la desmaterialización, el mundo actual y la deconstrucción social, que son prácticas neoliberales.

“Yo me suscribo a la denuncia que hace Byung-Chul Han, sobre el hecho de cómo nos han ido robando la realidad; como la ‘TechNet’, la gran herramienta que occidente ha instrumentalizado para ir deconstruyendo los procesos sociales que son diversos, complejos, plurales y contradictorios, imponen una sola forma de hacer las cosas y con ello —occidente— crea ausencias de prácticas sociales, que son fundamentales para la cultura, la verdad y el devenir de la humanidad”, aseveró Náñez.

Ñáñez, también informó que, «las redes sociales han ido constituyendo un pensamiento en el que se suprimirá al otro, porque estas herramientas tecnológicas constituyen sociedades de idénticos, que terminan configurando una personalidad social, que es intolerante a las diferencias, intolerante a aquel que no piensa como pienso yo y que no le gusta exactamente lo que me gusta a mí».