Chuquisaca rindió honores al Bicentenario de la Batalla de Carabobo

“De Carabobo 2021 a Chuquisaca 2025” fue el lema acuñado para las actividades desarrolladas en la reinauguración del Centro Cultural Simón Rodríguez, ubicado en la Embajada de nuestro país en La Paz, Bolivia, a la cual asistieron una misión diplomática venezolana en el Estado Plurinacional de Bolivia, junto a autoridades de la referida nación en honor a nuestra épica gloriosa.

“Colores del Bicentenario de Carabobo 2021 a Chuquisaca 2025” se titula la exposición internacional que honra la gesta heroica que se inauguró recientemente con motivo de la reapertura de esta institución, en el cual se exponen obras de artistas bolivianos y venezolanos relacionadas al proceso independentista de nuestra América.

Cabe destacar que Venezuela contó con una nutrida participación de artistas entre ellos: Palmira Correa, Claudia Jaimes, Rodrigo Benavides, Robert Cárdenas, Edson Cáceda, Natalia Ponce, Iván Romero, Hendrick Hidalgo, Celestino Alfaro, Clemente Martínez, Argenis Borrero y Oscar Sotillo, con obras en las especialidades de dibujo, pintura, fotografía y grabado.

Dentro de la muestra plástica, el artista boliviano Túpac Durán develó el mural “De Carabobo a Chuquisaca”, con próceres de ambas gestas heroicas, el cual a su juicio simboliza la liberación de nuestros pueblos.

Recordemos que la Revolución de Chuquisaca fue el levantamiento popular ocurrido el 25 de mayo de 1809 en la ciudad de Chuquisaca, actualmente Sucre, perteneciente al Virreinato de Río de la Plata. Según la historiografía independentista hispanoamericana, este acontecimiento suele ser conocido como el Primer Grito Libertario de América.

La oportunidad fue propicia para que el vocero del gobierno boliviano, David Choquehuanca, hiciera un llamado a la unidad e integración de los pueblos para contrarrestar el colonialismo interno y externo que convirtió al ser humano en individualista. “Hermanos es importante trabajar la unidad de nuestros pueblos, de nuestros países, es importante trabajar la integración. Nuestro camino se llama unidad e integración”.

Por su parte, Alexander Yánez Deleuze, embajador de Venezuela en Bolivia, enfatizó el papel de la Campaña de Carabobo como planeación estratégica del proyecto de unión de Miranda, Bolívar y de nuestros pueblos. “No habría Batalla de Pichincha, no habría Batalla de Junín, no habría Batalla de Ayacucho, no habría Asamblea deliberante de Chuquisaca si no hubiese ocurrido Carabobo como campaña geopolítica”.

Así mismo el embajador de Venezuela en Bolivia aprovechó la ocasión para adelantar que se tiene previsto convertir en museo dicho centro cultural.

Durante todo el año se han venido desarrollando actividades previas a la fecha memorable de nuestra Batalla de Carabobo (24-06-1821) y se harán extensivas todo lo que queda del 2021, año Bicentenario de tan magno acontecimiento.