Corazón Salsero estrena reality virtual para niños

Este viernes se estrenará la primera temporada de Corazón Salsero, la nueva generación. El programa irá una vez a la semana al aire de 5 a 6 pm por Tves.

Según Javier Key, presidente de la Fundación Corazón Salsero, el espacio es un “festival salsero virtual dirigido a los niños. Es virtual por el tema de la pandemia. Lo importante es que también así puedan mostrar ese talento tan grande que tenemos en Venezuela y que nosotros apoyamos desde los semilleros de nuestra fundación. El programa lo animaremos Eukaris, “la nena sexy de la salsa” y yo.

Refirió que esta es la primera vez que se hace un programa de talentos infantiles en Venezuela solo dedicado al género salsero. “Estuvimos investigando y no conseguimos nada similar. Por lo menos no hay registro. Esta idea surgió cuando nos sentamos a pensar cómo celebrar el primer año del Día Nacional de la Salsa. Por restricciones de la pandemia, como no podíamos hacer conciertos, pensamos en otra manera de que ninguna de las iniciativas pasaran por debajo de la mesa. Nos surgió esta idea y desde hace tres meses estamos trabajándola”, explicó.

Esta primera temporada durará cuatro meses. En el jurado estarán, también de manera virtual, Watussi, Mauricio Silva, Marianella, Mariana y Wilmer Lozano.

“Ellos están complacidos de pertenecer a este programa porque los niños que participan son los salseros que triunfarán en el futuro”.

Además de este proyecto, Corazón Salsero continúa ampliando su radio de acción para abrir nuevas escuelas en otras ciudades del país.