El cine y la historia son las pasiones de Lamata

Uno de los ingredientes más importantes del éxito es hacer lo que se ama. Ya por ahí, Carabobo, caminos de libertad, la tiene ganada. Y es que en ella se unen las dos pasiones de su director, Luis Alberto Lamata: el cine y la historia.

“Me interesan mucho los proyectos históricos, la historia fue la carrera universitaria que elegí, porque de verdad, por convicción, era lo que yo quería conocer. A mí leer sobre Bolívar, Páez, Sucre, es algo que me interesa y cuando me adentro en esas vidas y en las polémicas que las rodean, me emociona mucho más que cualquier personaje de ficción y la vida me ha dado la grata oportunidad de combinar ambas disciplinas”, confesó.

Lamata relató que la preproducción de la miniserie que, terminará su rodaje en septiembre, se inició años atrás con un guion dedicado a Negro Primero, que continuó con una profunda investigación histórica que si bien no hace de la producción una cátedra de historia, busca contarla con el mayor apego a la verdad, al tiempo que añade drama.

“Queremos convertir la historia en drama, queremos convertir la vida de esos personajes en acción en situaciones auténticas, que sean respetuosas de la verdad pero tomándonos aquellas licencias de lo que fuera posible y de lo que fuera dramático porque no podemos olvidar que es una miniserie, queremos cautivar a un público que sabemos que quiere conocer la historia de Carabobo desde una perspectiva humana”, expresó el realizador.

Carabobo, caminos de libertad, se acerca a la batalla desde el punto de vista de los hombres y mujeres que formaron parte de la contienda. “Algunos perdieron su vida, otros que salieron de ahí para reiniciar una vida nueva y queremos verlos en sus amores, en sus alegrías, en sus tristezas y en sus dramas”, añadió.

Otro ingrediente que augura éxito es que esas historias son encarnadas por actores y actrices veteranos y nuevos talentos que fueron elegidos luego de un casting popular que recorrió varios estados del país y del cual surgieron los intérpretes de personajes primordiales como Negro Primero y Cabo Capote, por nombrar algunos. “Fue interesante, muy hermoso y muy útil tener esta especie de híbrido actoral porque esos muchachos nuevos le dieron a los veteranos una energía especial y los veteranos le dieron a los actores nuevos una experiencia y un conocimiento muy interesante”, dijo Lamata.

A ello se le suma la tecnología. Para la súper producción, se utilizaron tres cámaras simultáneas para grabar en los campos vírgenes del estado Cojedes, donde lograron captar el paisaje que Tovar y Tovar pintó de Carabobo.

Postproducción simultánea al rodaje y una tecnología de punta hecha en Venezuela, permitieron recrear, con solo 600 extras, a los más de 10.000 patriotas y realistas que se enfrentaron en Carabobo.

La miniserie que se narra desde la noche del 23 de junio de 1821 tuvo su preestreno ayer en cadena nacional y próximamente será estrenada oficialmente y emitirá un total de nueve capítulos en una programación regular que será transmitida en canales del Estado y en streaming, a través de la página web: www.carabobocaminosdelibertad.com.