El libro de los tratados se presentó a casa llena

La Feria del Libro de Caracas 2022 presentó ayer, en su tercera jornada en Los Caobos, El libro de los tratados.

La publicación del Fondo Editorial Fundarte surgió de la exigente pluma de Esmeralda Torres, oriunda de Ciudad Bolívar y ganadora del Premio Stefania Mosca 2021, en el género de narrativa.

“Son cuentos deliciosos porque es la delicia de saber trabajar las palabras”, expresó la periodista y promotora del libro, Marialcira Matute, quien estuvo a cargo de la presentación.

A modo de entrevista, Matute le pidió a la autora los detalles de la obra. Sobre el título, Torres relató que “en este caso yo tenía un libro trabajado. La primera parte de este libro es Tratado de la soledad. Se escribió en 2019 y se paró con la pandemia.

Durante todo el 2020 lo terminé, pero ya tenía un libro premiado en la bienal Orlando Araujo, que no había sido publicado: Tratado de la envidia, y que fue finalista del Concurso internacional de Cuentos Ciudad de Pupiales, organizado por la Fundación Gabriel García Márquez, en Colombia, 2019. Yo tenía que trabajarlos para que ambos salieran juntos”.

Es así como El libro de los tratados reúne una serie de cuentos sobre el fracaso, el silencio, la soledad y las obsesiones de la autora, quien dirige el Colectivo Literario Somaris, que le hace homenaje al maestro Gustavo Pereira.

“En un momento comencé a sentir que ya no se me ocurría historias y me planteé escribir sobre mis obsesiones, sobre suicidios, el circo y sus personajes, y sobre trenes; cosas que están un poco distantes. Era darles una vuelta y llevarlos a la narrativa”, dijo.

La presentación de la publicación se realizó a casa llena y contó con la presencia del escritor homenajeado de la Feria, Armando José Sequera.

