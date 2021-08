Este 2 de agosto celebramos el Día del Trabajador (a) Cultural

Este 2 de agosto en Venezuela celebramos el Día del Trabajador (a) Cultural para honrar a los impulsores, divulgadores y promotores de nuestra identidad, de nuestras raíces, de las creaciones y sus creadores.

La fecha fue instaurada de acuerdo con la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural, publicada en la Gaceta Oficial n.º 40.491, de fecha 5/09/2014, en la cual “se contempla que el Trabajador Cultural Dependiente, será entendido como toda aquella persona natural que realice una actividad cultural o artística, bajo dependencia de otra persona natural o jurídica; mientras que será Trabajador Cultural No Dependiente o por Cuenta Propia, aquel que realice dicha actividad con fines de lucro, no dependiente de ningún patrono”, refiere nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

La fecha está asociada también al nacimiento del gran escritor venezolano, Rómulo Gallegos, autor de afamadas novelas como Doña Bárbara y Cantaclaro, y en cuyo homenaje se creó el Premio Internacional de Novela “Rómulo Gallegos”.

Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de todos sus entes adscritos y gabinetes culturales, felicitamos a todos y todas las y los cultores (as), artistas, creadores (as) del país quienes con su sensibilidad, imaginación y libertad de expresión se manifiestan cada día para alimentar el alma y el espíritu de las y los venezolanos (as) para fortalecer los cimientos de nuestra cultura e identidad.

El ministro de la cartera cultural, Ernesto Villegas, se pronunció respecto de esta celebración a través de su cuenta en la red social Twitter, @VillegasPoljak, de la siguiente manera: “El #2Ago de 1884 nace Rómulo Gallegos, gran novelista venezolano, por cuyo natalicio se celebra en esta fecha el Día del Trabajador y la Trabajadora Cultural. Con Gallegos celebramos nuestra cultura e identidad. #FelizLunes #Venezuela”.