Fallece a los 82 años el músico y compositor Chelique Sarabia

José Enrique Sarabia, ‘Chelique’, nacido en la hermosa isla de Margarita al oriente de Venezuela el 13 de marzo de 1940, próximo a cumplir 82 años de edad, falleció en su hogar de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. Hasta el momento, no se conocen las causas de su fallecimiento .

Chelique, como era conocido por todos los venezolanos y el mundo, dio a conocer, cuando apenas contaba con 15 años de edad su monumental tema “Ansiedad”.

Esta canción, compuesta ante la nostalgia de la novia dejada en el campo petrolero y resaltado por una película mexicana, tiene más de mil interpretaciones, destacando las de Rafael Montaño (el primero en grabarla), Alfredo Sadel, Nat King Cole.

Entre los temas que deja para la posteridad están: Cuando no sé de ti, Necesito Pensar, Ansiedad, Mi propio yo, Te necesito, Hoy he vuelto a llorar, En este país, Más allá de la ternura, Piragüero, No te muerdas los labios, Orinoco Rio abajo, Chinita de Maracaibo, Como yo te quiero y un largo etc.

En 2015 fue galardonado con los Grammy.