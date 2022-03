Flora Ovalles se contagió de las artes escénicas

Al conocer la vida de Flora Ovalles no es de extrañarse que sea ella la homenajeada del V Encuentro de Mujeres Creadoras en Escena, que comienza hoy, Día de la Mujer, en ocho escenarios capitalinos, hasta el 13 de marzo.

Hija de padres divorciados, pero amigos y comprometidos con su educación y porvenir, Flora tuvo una niñez entre idas al teatro, al circo, al cine comercial, a la Cinemateca Nacional y a las bibliotecas.

Era solo una niña cuando se encontró de cerca con el teatro de actores, de títeres, la dramaturgia, los cuentos, el circo y el teatro de calle. Fue en el teatro Luis Peraza, sede del teatro El Triángulo y el teatro del Sol, donde compartió con sus fundadores y también con un grupo de actores argentinos que estaban en una gira por el país: Carlos Converso y Carlos Martínez, “con quienes tengo contacto aún y me llena de dicha que vean lo que dejaron sembrado en esta Flora que les sonríe”, relató.

Se creó una hermandad. Los argentinos se convirtieron en sus maestros y la pequeña Flora terminó siendo parte del equipo de producción: “mi madre estableció amistad filial con todo ese grupo humano, generando en mí una familiaridad con un oficio que se me inoculó y contagió sin proponérselo nadie”, aseguró.

Así nació la Flora Ovalles que prosiguió su carrera como actriz, directora, narradora, titiritera, bailarina, guionista y pare usted de contar, quien fue pupila de Miguel Torrence, Horacio Peterson, Rómulo Rivas, Humberto Orsini, Carlos Schewareder y Eduardo Di Mauro, por nombrar algunos.

Su pluma, guiada por la intuición, escribe sobre “emociones, derechos, equidad, así como del derecho a sonreír, a descansar, a la ternura, de justicia, de reclamo, de denuncia, de fuerza interior. En fin, de la vida. Si algo quiero decir lo escribo”.

Con el homenaje, se siente “halagada, honrada de mujeres que dan luz y se nutren de la tuya, que te suman y reconocen por el solo interés del afecto y la confianza; me amuñuñó, me amuñuña y me amuñuñará”.

Participará dictando el taller, Todas y todos contamos, que se ofrecerá mañana a las 9:00 am en el Teatro Nacional, seguido de su obra, Anima Cuento, el jueves 10 y de la presentación y bautizo del libro Batalla de Carabobo, estrategia ganadora de su autoría junto a Mariangélica Delgado. Además, se le honrará en la actividad virtual, Un cuento para Flora, que contará con presentaciones en la plataforma youtube.