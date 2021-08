Fundación Museos Nacionales arranca planes vacacionales 2021

La Fundación Museos Nacionales, a través de sus diversos museos adscritos ofrecerán diversos talleres hasta el 3 del próximo mes de septiembre en el marco de las vacaciones 2021, siendo unos con costo y otros absolutamente gratuitos con las máximas medidas de bioseguridad.

En ese sentido el Ministerio de la Cultura, a través de su portal web invitó al público a explorar la grilla programática semana a semana y elegir la opción de su preferencia para los consentidos de la casa a través de las redes sociales y números de contacto de cada institución museística.

En esta oportunidad presentamos la oferta del lunes 02 al viernes 06 de agosto de 2021.

Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón

Modelado en arcilla destinado a niños de 8 a 12 años, en el horario comprendido de 10.00 a 12.00 m; el taller Dibujo Manga para niños y jóvenes de 8 a 17 años, ofrecido de 10:00 a.m a 12:00 m; Bisutería y tejido artesanal para participantes de 8 a 14 años de 9:00 a 11: 00 a.m y Jugando con mi Gato, este último espacio especial del Departamento de Educación (Guarenas), para niños de 5 a 7 años, de 9:00 a.m a 12:00 m.

Correos: educació[email protected] y [email protected]

Museo Alejandro Otero

Te da como opción el espacio titulado Arte y diversión para ser impartido a niños de 5 a 7 años, de 9:00 a.m a 12:00 m. Correo: educació[email protected]

Galería de Arte Nacional

En su grilla preparó tres talleres: Dibujando rostros efímeros, para niños de 9 a 12 años, de 10:00 a.m a 12:00 m; La magia del papel (0rigami) el cual podrán disfrutar niños de 10 a 12 años, de 10:00 a.m a 12:00 m y Organízate y conéctate a ser dictado entre 9 a 12 años, de 10:00 a.m a 12:00 m

Correo: [email protected], tf (0212) 578-20-72

Museo de Bellas Artes

Manga vs Comic será el taller ofrecido para adolescentes de 12 a 15 años, de 10:00 a.m a 12:00 m. Correo: [email protected]

Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez

Medi ofrece tres talleres: Jugando con el reciclaje destinado a participantes de 6 a 7 años, de 9:00 a.m a 12:00 m; Explorando la línea y la escultura geométrica para niños de 8 a 9 años de 9:00 a.m a 12:00 m y Serigrafía básica para niños y niñas de 10 a 12 años, de 9:00 a.m a 12:00 m

Correo: [email protected]

Museo de Arte de Coro

En cuanto al MUCOR diseñó varios talleres para ser disfrutado a partir de los 6 años de edad, todos de 10:00 a.m a 12:00 m.

Dibujo en carboncillo I

Dibujar en acuarela I

Dibujo en collage creativo I

Dibujo con colores (madera, creyones y tiza)

Teléfono (0268) 252.52,65 y 251-56-58 / Correo mucor.fmn.gob.ve

Prensa MPPC