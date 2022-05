Gran Concierto en honor a las madres se presenta en Los Próceres

Poco después de las 9 pm del domingo, salió a escena Vicente Fernández jr. para ofrecer el concierto en homenaje a las madres. Lo hizo acompañado del grupo y el mariachi Los potrillos, frente a decenas de personas en el Paseo los Próceres; mientras otro tanto lo vio por la señal matriz de VTV.

Este fue, según dijo, su cuarto concierto en la capital desde que aterrizó el viernes por la tarde. Dos shows privados, otro en el Meliá y este gratuito, que como un regalo a las madres ofreció a nombre del Presidente de la República, Nicolás Maduro; a quien le agradeció la invitación.

Dijo que en ningún momento pretendía “imitar a mi padre. Vengo a ganarme mi lugar, como me dijo” antes de cantar Cuando yo quería ser grande.

Ese fue uno de los temas que interpretó como parte de un repertorio que también incluyó, entre otros, Acá entre nos, Las botas de charro, Tatuajes y Me gustas (de Joan Sebastian), Triste recuerdo (de Antonio Aguilar), La diferencia, Por qué me haces llorar y Se me olvidó otra vez (de Juan Gabriel).

El mayor de los hijos del fallecido Vicente Fernández también le cantó en el escenario a su novia, Mariana González.

En la tarima estuvieron antes de él los venezolanos Alejandro García y Omar Acedo con sus canciones.

Omar Acedo se bajó a repartir flores. Foto: Twitter vicepresidencia

Este domingo, en celebración del Día de las Madres, se presentó en el Paseo Los Próceres, a la altura de Los Monolitos, Caracas, un gran concierto gratuito, organizado por el Ministerio para la Cultura.

El evento fue un obsequio del presidente Nicolás Maduro a las madres en su día.

En Venezuela, el Día de las Madres se celebra el segundo domingo de mayo, cuando se acostumbra que tanto niños como adultos obsequien algún detalle a sus progenitoras y compartan en familia.