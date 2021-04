La “Cadenza al Pajarillo”de Eddy Marcano celebra 32 años de tradición musical

El maestro Eddy Marcano, conocido como uno de los principales cultores e intérpretes de la música tradicional venezolana, celebra como compositor los 32 años de su Cadenza al Pajarillo, obra que escribió en el mes de mayo de 1989 y que se ha convertido en fuente de inspiración nacional, siendo uno de sus principales aportes a la cultura musical. La grabó por primera vez en un disco con el grupo Opus4, luego con los ensambles Onkora, Arcano, Venezuelan Roots, con su cuarteto acústico y hasta la registró en formato sinfónico con la Orquesta de la Universidad de Utah, EEUU. Pero ahora más que nunca esta cadenza se ha transformado en referencia mundial, reseña la nota de prensa de la agrupación.

Estrellas como Pacho Flores, Aquiles Báez, Luis Julio Toro, Héctor Molina, Alexis Cárdenas, Miguel Siso, Prisca Dávila, Goyo Reyna, Baden Goyo, Daniel Requena, el rockero Philipp Scheer así como íconos de la música sinfónica entre ellos Gustavo Dudamel, José Francisco del Castillo y Christian Vásquez aseguran que la Cadenza al Pajarillo ha dejado una huella imborrable, con importantes aportes para la música venezolana, motivando a intérpretes de distintos instrumentos. Más recientemente la obra ha llegado a solistas de prestigio mundial como las violinistas Lauren Conklin (EEUU), Anastasiia Mazurok (Rusia), Alexandra Hauser (Austria) y el celebra saxofonista cubano Paquito D’Rivera, quienes rindieron sus elogios y admitieron sentirse “impresionados” tras escucharla.

Pero, para comprender mejor su importancia ¿qué es la Cadenza al Pajarillo? El propio Eddy Marcano explica: “En el llano venezolano antes de tocar un pajarillo, que es una forma musical llanera recia, el arpa hace un registro, como una candencia abierta y eso fue lo que yo quise recrear con el violín, hacer un registro o llamada a lo que viene, como un preludio antes de tocar un pajarillo como tal. También tiene influencias de Bach, Paganini, cadencia andaluz, fandango y varios tipos de arco que muestran virtuosismo y tiene una parte abierta a la improvisación”.

Pacho Flores, considerado el mejor trompetista del mundo en la actualidad, estrella del sello Deutsche Grammophon e imagen para la marca de instrumentos Stomvi, en Valencia, España, destaca que “Una de las obras más excepcionales de Eddy Marcano es la Cadenza al Pajarillo, ritmo nacido del mestizaje musical de Venezuela. Su contribución al violín representa un aporte encomiable y universal, yo mismo como trompetista me he sentido inspirado por esa creación, hasta he compuesto una obra sinfónica llamada Cantos y Revueltas, grabada con el sello Alemán Deutsche Grammophon”.

“Eddy ha sido uno de los grandes exponentes de la música venezolana de los últimos tiempos, como violinista es pionero entre los músicos académicos que tocan música venezolana, inclusive impuso una moda de tocar el pajarillo con su cadenza y cuando la sacó, al estrenarla entonces los jóvenes comenzaron a tocar el pajarillo de esa forma”, subrayó el gran guitarrista Aquiles Báez, mientras que el flautista Luis Julio Toro considera que es “un aporte muy importante, porque en el momento que aparece este matrimonio fantástico entre la música folclórica y la sinfónica, Eddy usa elementos violinísticos para enriquecer la forma del pajarillo y lo lleva a otro lugar, donde conviven la tradición popular con lo académico y lo interesante es que comulgan perfectamente”.

Siendo el cuatro el instrumento nacional, algunos de sus principales intérpretes de la actualidad como lo son Miguel Siso, Héctor Molina, Jorge Glem, Edward Ramírez y Daniel Requena, ganadores de premios como el Grammy Latino, La Siembra del Cuatro o los Pepsi Music, concuerdan haber quedado “impresionados” cuando la escucharon y afirman que representa para ellos “una referencia importante” y “una obra de mucho valor”, que marcó “un antes y un después” y que logró a que los músicos sinfónicos experimentaran dentro de la música venezolana.

Inclusive la cadenza ha trascendido barreras de géneros musicales, porque el ídolo de la guitarra eléctrica Philip Scheer de la banda de rock Sibelius y el Goyo Reyna, máximo exponente del flamenco en Venezuela, resaltan su alto nivel musical, diversidad sonora, fuente de inspiración y calidad artística. En el jazz los pianistas Prisca Dávila y Baden Goyo, declaran a la obra como “un pajarillo que suena universal y venezolano” y poseedora de “un desarrollo temático muy rico”, respectivamente.

Gustavo Dudamel, Director de la Orquesta Filarmónica de los Ángeles y Director Musical de la Ópera de París, tres veces ganador del Grammy, asegura que el maestro Marcano “ha transmitido sus conocimientos musicales a generaciones de públicos y estudiantes a través de su arte y uno de sus mayores logros es la Cadenza al Pajarillo, una pieza virtuosa que presenta una cadencia magistral y celebra las tradiciones de la música folclórica venezolana, junto con otras influencias clásicas. Ha sido una referencia para violinistas de toda Latinoamérica y el mundo desde que la compuso”.