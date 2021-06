La música en vivo regresa a la sala Simón Bolívar de El Sistema

En un nuevo fin de semana de flexibilización volverá a sonar la música en la Sala Simón del Centro Nacional de Acción por la Música.

Según informó El Sistema, todos los conciertos se harán bajo estrictas medidas de bioseguridad y con el aforo permitido como prevención.

Este sábado 12, a las 11 am se presentarán el Ensamble de Metales de Venezuela y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar para interpretar obras del repertorio académico universal, bajo la batuta del maestro Andrés David Ascanio Abreu.

En la primera parte el EMV será el encargado de abrir la función con las obras The Earle of Oxford’s March, de William Byrd; Choral Jesus bleibet meine Freude, de Johann Sebastian Bach; y Grand Fanfare, de Giancarlo Castro.

Por su parte, la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela dibujará la Sinfonía Nº 3 en Mi Bemol Mayor. Op 55 Heroica, de Ludwig Van Beethoven.

En cuanto a la programación del domingo, a las 11 am, la Sinfónica Simón Bolívar, bajo la dirección del maestro Pablo Castellanos ofrecerá la interpretación de dos importantes sinfonías del repertorio universal. Se trata de la Nº 1 en Do Mayor, de George Bizet y la Nº 5 en Do menor Op.67, también conocida como la Sinfonía del destino, de Beethoven.

Con estos dos conciertos, se reinicia la temporada de recitales en vivo en el Centro de Acción Social por la Música, el cual había restringido sus actividades debido a la pandemia del coronavirus. Se mantenían activos con transmisión de conciertos nuevos y clásicos en el su canal de YouTube.