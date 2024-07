Leonardo Gustavo Ruiz expone los trazos que hace desde niño

La exposición El otro lápiz fue la que reinauguró la nueva etapa del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg).

La muestra pertenece al poeta Leonardo Gustavo Ruiz, homenajeado del actual Festival Mundial de Poesía.

La misma consta de 18 cuadros, en los cuales hay más de cien dibujos hechos por Ruiz por casi 30 años. “Rayo, mancho y guardo desde muy niño dibujos. He hecho cosas en grandes formatos. En el Museo de los Llanos, del cual fui director, se presentó por primera vez durante la pandemia”.

Aunque no piensa dejar de escribir, Ruiz dijo que también tiene pinturas de gran formato, pero esas no las ha mostrado. “Quiero que mi obra ruede por los pueblos, pero me he dedicado más a la escritura, pero siempre he sentido que la plástica es un arte entrañable para mí”, dijo.

En este sentido expresó que este miércoles, en el marco del Festival, bautizará una antología poética, titulada Ese monte volcado en la noche, que incluye textos creados desde 1997 y otros integrantes a su nuevo libro homónimo, que también dará a conocer en la cita literaria.

Por su parte, Pedro Calzadilla, presidente del Celarg, dijo que esta muestra está “reabriendo nuestras puertas luego de un lapso donde hemos recuperado el espacio y estamos reprogramándonos. Pronto anunciaremos programación”.

Música y poesía

Para esta tarde, a partir de las 5 pm, en el teatro Bolívar habrá un recital musical que reunirá a intérpretes nacionales e internacionales. Entre otros, estarán: Alejandra Lerma (Colombia), Raúl García Palma (Venezuela), Otoniel Guevara (El Salvador), Benjamín León (Chile), Sylvie Marie (Países Bajos) y Alejo Vivas (Venezuela).