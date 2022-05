Lilia Vera: “Cantar es mi mejor arma”

Nació como Lilia Ramírez Villamizar, pero por casi seis décadas el público la ha conocido como Lilia Vera. El Vera por el apellido de su primer compañero de vida y porque era más corto y más sonoro para la época en la que decidió lanzarse como cantante.

Vera fue la invitada de la última edición dominical del programa Aquí con Ernesto Villegas, el cual se emite por su canal de youtube; para celebrar el Día de la madre.

Durante la conversación, se destacó no solo el trabajo que ella ha hecho con sus tres hijos, sino también la libertad que les ha dado para que se formen y actúen de acuerdo con sus propias ideas.

En este sentido, aseguró que para ella, “ser madre es una gran experiencia, un gran compromiso. Es una inmensa tarea levantar una niña y dos niños. Ninguno de los tres ha sido bautizado, porque decidí no violarle el derecho de escoger su camino. Me tocó ser la tutora que encaminó el trabajo ideológico de ellos. Mi Alfonsina es una muchacha clara, trabajadora de la música, luchadora. Se ha expresado por su trabajo y representa la esencia de lo que es el pueblo. Con Marco trabajé distintos aspectos, pero no imponiéndole. Y Daniel Ernesto se casó y decidió asumir la religión que él quiso por decisión propia”.

Proveniente de una familia musical, a Lilia Vera también la conocen como madre cantora. Un honor que dijo le enorgullece. “Somos muchas las madres cantoras. Siglos atrás hubo mujeres que fueron las madres cantoras de este país, de esta patria. Muchas de ellas estuvieron involucradas con las enseñanzas independentista. Pero, sin duda, Gloria Martin es nuestra madre cantora mayor. Este es un título que agradezco, porque hay un grupo de jóvenes, de hombres y mujeres, que han venido en el transitar de este camino. No solo de la composición y de la reflexión, sino a hacer la cantoría de la patria. Están dando lo mejor de sí en revolución. Me alegra saber que hay un semillero importante”.

Defensora de la libertad de expresión, Vera dijo que cantar “es mi lucha. Mi mejor arma es mi garganta. Quizás es el más importante fusil de palabras. El que me ofrece a mí, y a mi pueblo, hallar esos elementos de identificación que entran transversalmente en la esencia del ser humano. El cantor que se debe a su pueblo no le queda otra cosa que dejar la brecha abierta, el camino a quienes lo puedan llevar más allá para que sea más realizable”.