Luis Alberto Crespo: La poesía es todo oficio que transforme

La trayectoria de Luis Alberto Crespo es de larga data. Sus letras, como periodista, ensayista y poeta, se han esparcido a lo largo y ancho de la geografía global no solo por su casi medio centenar de libros publicados, sino porque ha vivido una vida dedicada a la cultura en letras.



Actualmente, el caroreño nacido en 1941, dirige la Biblioteca Ayacucho, donde hoy continúa su labor en modo virtual.



Recientemente ganó el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora, por su obra, Aquello Puro, y hoy, en el Día Mundial de la Poesía, se honrará su labor con el Premio Nacional de Poesía.



—¿Qué es la poesía y cuál es su influencia en el ser humano y su evolución?



—La poesía, como señala el poeta Yves Bonnefoy, es una obstinación. Yo creo que es así. También un destino, o uno de sus muchos destinos, porque no sólo la poesía se escribe o se dice: es todo aquel oficio humano que transforme -o transfigure- la apariencia de lo real. Bob Dylan dijo que él había conocido muchos poetas que servían en las estaciones de servicio del combustible los cuales nunca habían escrito una letra; y el filósofo Jankelevicht sostuvo que la poesía hace de cada quien un poeta; aseveración refrendada por el poeta polaco Rózewicz cuando sostiene que poeta es el poeta que escribe versos y el aquel que versos no escribe.



—¿Porqué es importante que exista y que se celebre un Día Mundial de la Poesía?



—No sólo es importante que se celebre el día mundial de la poesía, decretado por la Unesco cada 21 de marzo. Ella, asevera Octavio Paz, es la más alta expresión de la civilización humana. Sin la poesía el hombre terminaría confinado en una jaula de monos.



—¿De dónde nace la obra Aquello Puro?



—Aquello puro es el resultado de una larga confrontación con la nostalgia, la cual, a medida que vivo, se torna inhallable porque no sé ya desde qué lugar de mi memoria me persigue. También -y sobre todo- es un libro sobre la melancolía, que, como afirma André Gide, es la recaída de un fervor. Ese derribado fervor yo lo identifico con mi desaparecida inocencia, mi pureza perdida.



—Con ella se hizo ganador del Premio Víctor Valera Mora. ¿Cómo se siente?



—Obtener este premio que lleva el nombre de un amigo cuya muerte nos enluta cada día, me enjuicia, me señala, como en el banquillo de un acusado de lesa poesía. ¿Por qué yo? Yo escribo, entre otros asuntos, para exorcizar una culpa, como la de haber degollado tortolitas en los desiertos de Carora, de donde provengo. Acaso por ello mi sentimiento, tan semejante a una herida, cuando yo me creía uno e indistinto en el espacio primigenio de la inocencia.