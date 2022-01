Malena González: No trabajo por los premios

Malena González no ha dejado de trabajar. Ni siquiera por la pandemia. Y menos cuando dos de sus más recientes películas, Conejo e Histeria, hacen un recorrido por festivales internacionales y son premiadas. Incluso, ella.

Actualmente, Conejo se exhibe en salas de Corea, donde luego de haberse proyectado en 23 festivales, llegó al Aporia Film Festival con la esperanza de obtener premios.



— ¿Qué se siente cuando una película venezolana se estrena en un país tan y disímil como Corea?



— Es muy emocionante que una película venezolana esté en Corea. Sobre todo en un país con otra cultura, otra idiosincrasia… Que tomen en cuenta nuestros proyectos es algo que me parece fantástico. Y más porque está dirigida por Carla Forte; la produce Carla Lepage y Francisco Déniz es el coprotagonista. Conejo ha estado en muchos festivales y ha salido airosa de las críticas.

— En países en los que se ha proyectado, como Italia y Uruguay, a usted la reconocieron como Mejor actriz. ¿Los premios marcan algún techo en la carrera de un actor?

— Los reconocimientos son hermosos. Y, aunque yo no trabajo por premios, sino para que el trabajo llegue al público, siempre son bienvenidos. Y cuando suceden en un país que no es el tuyo tienen un mejor sabor, porque es un reconocimiento a tu trabajo. Es decir, ese trabajo lo valoraron de una manera positiva. Conejo es un proyecto arriesgado, distinto. Producido por una mujer, dirigido por una mujer. Todo eso me llena de orgullo, a pesar de la época de pandemia que nos ha tocado vivir.

— En plena pandemia fuerte se estrenó Histeria, que ya ha estado en once festivales. ¿Cómo se planteó su carrera durante ese tiempo?

— Este ha sido un momento muy duro para todos. Pero siento que nos ha unido, porque todos hemos vivido momentos terribles. Ha sido complicado mantenernos en actividad. A todos nos ha tocado muy duro, muy difícil. Apenas estamos aprendiendo a vivirlo y no vemos la posibilidad de que termine. Pero hay personas que no podemos dejar de hacer lo que amamos. Sabemos que vamos a salir adelante con cosas nuevas y siempre fortalecidos. Cuando tenemos retos sabemos que lo vamos a lograr. Queremos fortalecernos y aprender,

Lo nuevo

Malena es licenciada en Artes con posgrados en actuación, dirección y producción. Como actriz, la venezolana debutó en la telenovela Lejana como el viento; a la par de su trabajo en el cine y el teatro.

Y sobre las tablas giran sus siguientes proyectos. “Quisiera regresar al teatro. Disfruté mucho de estar sobre las tablas, a pesar de que me enamoré del cine. Tengo varios proyectos en Madrid. Y mientras espero que se concreten. Sigo audicionando en todos los territorios, sigo activa y moviéndome”.