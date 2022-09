Marisol Escobar, musa de Warhol

Que se borre la labor y el nombre de las mujeres de la historia en cualquiera de sus facetas no es nada nuevo, al igual que no lo es la tendencia de mantener vigente lo hecho por el hombre blanco.

Fue precisamente eso lo que ocurrió con Marisol Escobar, artista pop venezolana que pocos conocen, aunque fue musa, inspiración e incluso más famosa que su gran amigo, el muy reconocido, Andy Warhol.

Para contrarrestar ese olvido, una exposición en el Pérez Art Museum de Miami (Pamm) busca reivindicar la figura y la obra de esta excelsa artista, de ascendencia venezolana pero nacida en París el 22 de mayo de 1930 y fallecida en 2016, en Nueva York..

Marisol y Warhol toman Nueva York es el nombre de la muestra que hace un recorrido a través de la vida de la artista y su relación con Warhol, conocido como el máximo representante del arte pop. A través de pinturas, dibujos, fotografías y material de archivo de ambos, así como los filmes dirigidos por Warhol Beso y Las trece mujeres más bellas, se construye esta exhibición que tiene como propósito “que Marisol, mucho menos conocida que Warhol, sea reconocida como una influencia global significativa en el arte pop estadounidense y más allá”, dijo el director del Pamm, Franklin Sirmans, en un comunicado.

La Fiesta es una de sus obras más emblemáticas por el hecho de que cada personaje lleva su rostro, así como por la distancia que existe entre cada uno de ellos.

La vida como el arte

Su nombre real fue María Sol Escobar. Sin embargo ella se presentó como Marisol a secas. Y es que esa “sequedad”, esa frialdad, fueron parte de su personalidad, la cual se caracterizó por el silencio y la introspección, y se forjó tras el suicidio de su madre a sus cortos once años, tiempo durante el cual ya había iniciado sus estudios artísticos.

La École des Beaux-Arts, de París, la Arts Students League y New School for Social Research, de Nueva York, fueron sus primeras escuelas. Estudió composición, dibujo al natural, pintura y cerámica.

Más tarde se decantó por la escultura pero no cualquiera, su obra singular e icónica comenzó a forjarse en la década de 1950 cuando comenzó a hacer pequeñas figuras de terracota dispuestas en cajas que la llevaron a obtener su primera exposición individual en la Galería Leo Castelli y que más adelante, en la década de 1960, Nueva York recibió con excitación. Esta vez lo hizo con piezas en las que trabajó la figura humana a través de bloques de madera en tamaño natural, tallados y pintados a modo de tótems, a los que adosaba diversos objetos y rostros, a través de los cuales personificaban situaciones que le conmovían o inquietaban. Fue en ese momento que comenzó el boom de Marisol.

“No pop, No op, es Marisol!”

Así la describieron en un artículo publicado en el New York Times en 1965. Y es que su carga genética, su educación y el hecho de que su niñez transcurrió entre Francia, Venezuela y Los Ángeles fueron quizá lo que generó en su obra un estilo muy personal marcado por una gran mezcla de pop, arte folk e influencias de arte precolombino, expresionismo, dadaísmo y surrealismo, también influenciada por artistas de la talla de James Ensor, Hans Hofmann, Jasper Johns, Picasso y Rauschenberg.

Curiosamente, tanto Rauschenberg como Jasper Jones, miembros icónicos del movimiento del arte pop, tuvieron que esperar un año para poder tener una exposición individual y, en el caso de Andy Warhol, fue una década la que transcurrió para conseguir el sitial que alcanzó Marisol, quien se convirtió en uno de los personajes más importantes de la escena artística neoyorquina e internacional. Según los expertos, ella influyó en Warhol, con quien forjó una gran amistad.

Ello se evidencia en el abordaje que ambos hicieron de la sociedad moderna, el consumismo y la política en tono satírico.

Marisol también abordó lo femenino, la diferenciación social y la cultura indígena, así como la familia que fue un tema recurrente en su obra. Diferentes versiones de la Sagrada Familia, como La Virgen con el niño, Santa Ana y San Juan, La Familia Kennedy y Mi madre y yo (esta última parte de la colección de la Galería de Arte Nacional) son algunas de ellas.

En un ensayo de 2008, denominado, Marisol: Stories of the self, Stephanie Buhmann describe el sentido expresionista de sus esculturas como “extraordinarias en su capacidad de combinar lirismo con ambigüedad y expresiones contundentes. Con su ardiente sentido de la ironía y la sátira, el trabajo de Marisol puede ser a la vez poético y profundamente estimulante. La belleza compositiva y la provocación emocional van de la mano. Son historias cortas para ser absorbidas en lugar de metáforas para ser descifradas. Cada personaje o retrato es un reflejo de sí misma”.

Con esto Marisol despertó un frenesí mediático y se convirtió en uno de los blancos predilectos de la prensa. Publicaciones como el New York Times y las revistas Life, Vogue, Glamour y Cosmopolitan la colocaron en sus portadas y alabaron su porte y elegancia.

El Pérez Museum de Miami exhibe una muestra de Marisol y Andy Warhol.

Su obra en el país

En 1968 Venezuela llevó su nombre en la XXXIV Bienal de Venecia. Como todo lo que hacía, en esa oportunidad también rompió con lo acostumbrado al ser la única artista invitada al pabellón en el que las muestras incluyen, desde siempre, a varios artistas. Ello la llevó a convertirse en la primera mujer de las artes nacionales en representar al país.

Entre las obras seleccionadas se incluyó la escultura que le hizo a su amigo Andy Warhol y su instalación The Party (La Fiesta), una serie de piezas de madera en tamaño real que simulan los personajes de una fiesta, en la que todos tienen su rostro.

A comienzos de la década siguiente participó en importantes muestras colectivas en Inglaterra, Japón, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos, mientras que en Venezuela, su primera muestra individual se dio en la Galería Estudio Actual en 1973. Durante esa década realizó una serie de importantes obras públicas en Caracas que, al igual que la gran parte de su obra, muchos desconocen. Algunas de ellas son: el Monumento a Carlos Gardel (1983) ubicado en Caño Amarillo o el Monumento a Bolívar y Bello, que luce el Ivic, la escultura de Juan Pedro López en la plaza homónima del centro capitalino o, más allá, en el José Gregorio Hernández que da la bienvenida a asiduos y visitantes a Isnotú, en el estado Trujillo.

Asimismo, piezas de su obra han sido exhibidas en importantes cosos culturales nacionales como el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Hoy sus obras son resguardadas como parte del patrimonio artístico de la Fundación Museos Nacionales que, en numerosas oportunidades, ha realizado exposiciones de su trabajo como parte fundamental del acervo nacional.

El olvido

El bullicio social y la fama abrumaban a Marisol. Eso hizo que en dos oportunidades se apartara de la mirada pública. La primera vez fue entre 1958-1969: a su regreso a Nueva York encontró una escena artística efervescente; sin embargo, al volver de su segundo retiro, entre 1968 y 1970, el escenario no era el mismo.

Su visión un tanto más reposada y no alineada a las tendencias, aunado al hecho de ser mujer en un mundo de hombres, fue quedando de lado, aunque Marisol nunca dejó de trabajar.