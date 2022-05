Galería de Arte Nacional presentó exposición Analogías

Una nueva muestra expositiva engalana los espacios de la Galería de Arte Nacional (GAN); la exposición Analogía. Otra mirada al arte del siglo XX, se inauguró en el nivel expositivo II del recinto cultural, como parte de las actividades enmarcadas a la celebración del Día del Artista Plástico, reseñó la Fundación Museos Nacionales (FMN).

La exposición analogías pretende volver la mirada hacia el pasado y establecer analogías entre las obras seleccionadas desde sus prácticas artísticas, procesos creativos y discursos estéticos con el Bioarte, una corriente del arte contemporáneo que nació en los años 90 pero que, no tuvo fuertes representantes pese a la prolífica y reconocida producción artística venezolana.

Bioarte es un término particular con un prisma no siempre unívoco y mucho menos claro en cuanto a su definición. Sin embargo, en términos generales remite a un conjunto de prácticas artísticas donde confluyen el arte, la biología y la tecnología, es decir, un espacio liminal entre la cultura científico-técnica y la cultura artístico-humanística (arte y nuevas tecnologías o new media art).

Acerca de esta temática, han sido diversos artistas que se han pronunciado para intentar definir este término, como fue el caso de Vilém Flusser, Jens Hauser, Robert Mitchell, entre otros creadores; todos partiendo del descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN por parte de James Watson (1928) y Francis Crick (1916). En la década del cincuenta y la experimentación en el ámbito de los productos transgénicos, abrieron una brecha conceptual para nuevas formas de expresión artística dentro del arte contemporáneo apoyadas en la interdisciplinariedad, apropiándose de técnicas y métodos inherentes a las ciencias puras.

Flusser empezó a teorizar el Bioarte a partir de la idea de que «un artista puede fabricar la naturaleza modificándola genéticamente”. Hauser consideró que “el descubrimiento del código genético dio paso a las analogías subyacentes con los artistas/performers ligados al Body art; esto facilitó una visión global que encierra un vasto abanico de discursos y técnicas”; mientras que Mitchell expresó “el Bioarte es un vínculo legítimo para habilitar el cruce entre las ciencias y las humanidades y entre el exterior y el interior del laboratorio”.

La muestra expositiva se dividió en tres ejes temáticos acerca del Bioarte:

Eje temático 1. Concepto, teoría y antecedentes del Bioarte: Presenta una reseña de los conceptos que dieron origen al Bioarte como corriente del arte de los nuevos medios

Eje temático 2. Relectura de las obras. Su contexto histórico y sus protagonistas: Este es el eje central, donde se analiza las obras seleccionadas desde la mirada del Bioarte otorgándoles una nueva lectura.

Eje temático 3. Bioarte ventana a las nuevas narrativas sociales: Se exhibe una conclusión al respecto de los alcances del Bioarte como exponente de nuevas narrativas estéticas.

Exposición Analogía

Otra mirada al arte de finales del siglo XX tuvo como invitado especial al artista Eduardo Azuaje, quien mencionó “estoy sumamente agradecido por la invitación que me realizaron para estar presente en esta exposición (…) todo llega gracias a una exposición que realicé hace un par de años en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar) que titulé Sin cordero de Dios; la misma se trabajó con huesos óseos para tratar de ensamblar parte de cuerpos humanos. Al abordar esos temas le das una simbiosis entre la escultura y la parte genética”

Azuaje también indicó que la tendencia del Bioarte se retoma en Francia y Estados Unidos, pero en América Latina, México es el país que más abordaje le ha dado a este tema, seguido Chile, Argentina, Brasil y finalmente, Venezuela “esta tendencia es de suma importancia porque es recobrar la existencia de la vida sobre la naturaleza (…) es fundamental que vengan a los museos para ver las muestras presentes en sala, pues son de muy alta calidad”.

En el ámbito curatorial, Deyanira García afirmó que fue todo un reto para todo el equipo llevar a cabo esta exposición, debido a que por ser piezas de los años 90 y no haber tantos artistas nacionales que hayan trabajado acerca de esta tendencia, la investigación tuvo que ser sumamente exhausta y ardua “en la muestra hay obras de Nela Ochoa, una artista del Bioarte Soft, pues ha trabajado con procesos biológicos en sus obras, pero que para aquella época no se consideraba una artista de esta tendencia. Por eso la exhaustiva que tuvo que ser la investigación”.

García no desaprovechó la oportunidad para indicar que la idea de la muestra es que los artistas venezolanos puedan crear piezas de arte conceptual o Bioarte, con la finalidad de poder hacer una muestra netamente de artista venezolanos que aborden esta tendencia.

La Galería de Arte Nacional continúa con su labor de fungir como vitrina comunicacional, para exhibir en sus espacios expositivos toda la actualidad artística nacional e internacional, con el objetivo de difundir el mundo de la plástica en los hogares venezolanos.