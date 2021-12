No faltará la radio prendida a la hora del cañonazo

Uno de los días que se escucha más radio es el 31 de diciembre para celebrar las 12 campanadas. Es por esto que las emisoras ofrecerán una programación especial desde temprano para despedir el año.

La de Radio Nacional de Venezuela comenzará desde las 7:00 am con Parranditas Navideñas. Luego ofrecerán música tradicional decembrina en el programa Esencia de Venezuela (9:00 am a 10:00 am) y seguirán en esa misma tónica hasta la 1:00 pm, cuando Cecilia Todd y Lilia Vera ofrezcan la mejor música de navidad.

Lo mejor de las gaitas comenzará a las 5:00 pm hasta que a las 9:00 transmitan un mix de salsa y a las 10:00 un mix de merengue. El cierre de año será en vivo con Nerliny Caruci con música selecta hasta las 7:00 de la mañana del 1° de enero.

Todo se podrá escuchar en sus cuatro canales nacionales RNV Informativa 91.1 FM, RNV Activa 103.9 FM, RNV Musical, RNV Clásica streaming y sus seis canales regionales (en Táchira, Los Llanos, Portuguesa, Anzoátegui, Región Central y Zulia), Alba Ciudad (96.3 FM) se unirá a la señal de RNV.

Como en un concierto

Por otro lado, Corazón Llanero, 92.9 FM, celebrará el Año Nuevo el 31 de diciembre y el 1° de enero con géneros musicales como merengue, salsa y gaitas.

Su director Alfredo Cisneros señala que a partir de las 5:00 pm se escuchará a Rincón Morales, Gaiteros de Pillopo, así como a Francisco Pacheco y su Pueblo en concierto.

“Nuestra intención es que, aparte del arpa, cuatro y maracas, el venezolano disfrute de la salsa, del merengue. Llevamos una fiesta a lo venezolano”.