Paradis muestra a la migración española

Partiendo de una historia autobiográfica, pero con un enfoque de “autoficción”, Javier Vidal escribió y dirigió Paradis, que cuenta con las actuaciones de Josette Vidal, JanVidal-Restifo, Vicente Peña y Claudia Rojas.

La historia es sencilla y abarca el período de 1955 a 1958, en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quien cae el 23 de enero de 1958. Las vicisitudes que vive este cuarteto de inmigrantes españoles, hace que el espectador reflexione sobre ese proceso de partir a otras tierras, cual sea la razón, y el trato que recibe en el lar que escogió.

La trama es sencilla pero te deja enseñanzas y reflexiones sobre los retos que siempre debe asumir un ser humano. Destacan las actuaciones de este cuarteto de jóvenes, que logran atrapar al espectador.

“No forma parte de la historia patria que he escrito (Diógenes y las camisas voladoras y Los compadres, por ejemplo) sino es más personal. Apliqué lo que se denomina autoficción, recordando algo que me pasó o algo que mis familiares me contaron pero ficcionándolo, creando un nudo dramático, porque si uno se pone a contar la historia de su vida, casi siempre es muy chata. De ahí que creé un conflicto para esta historia de inmigrantes”.

En las semanas de flexibilización y cumpliendo medidas de bioseguridad, Paradis se puede ver en el Teatro Trasnocho de Caracas los jueves y viernes a las 6:00 pm; sábados y domingos a las 4:00 pm.