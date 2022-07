Realizarán coloquio Bolívar y San Martín

Hace 200 años se dió, en la provincia de Guayaquil, el memorable encuentro entre el Libertador Simón Bolívar y el prócer argentino José de San Matín.

Sobre esa reunión,—que hasta hoy trasciende por sus alcances, por la trama de lucha que la rodea y por su vigencia—, historiadoras e historiadores venezolanos y de otros diez países invitados conversarán en el Coloquio Internacional Bolívar y San Martín. Bicentenario de la entrevista de Guayaquil 1822-2022.

Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, que realiza el encuentro, precisó que los invitados, provenientes de, México, Colombia, Cuba, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Costa Rica y Venezuela, se congregarán para compartir sus visiones al respecto entre el 25 y el 27 de julio, en el Teatro de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana.

—¿Cuál es la importancia de este encuentro entre Bolívar y San Martín?

—Parte de la gran importancia que tiene en su momento es que, a partir de esa entrevista los ejércitos de ambos líderes, que fueron determinantes en la Revolución Independentista del continente americano contra el imperio español, se unen en la campaña final de liberación del territorio peruano.

—¿Cuál es su vigencia en la actualidad?

—Esa entrevista representa lo que significa la acción conjunta de los pueblos de nuestra América contra el imperialismo. Ya los ejércitos de San Martín y Bolívar habían colaborado en la Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, cuando se determina la liberación del territorio que hoy conocemos como Ecuador y fue comandada por Sucre. A partir de esta entrevista las relaciones se formalizan y podemos ver entonces cómo se actúa. Ese es un punto de vigencia en la actualidad.

—¿Qué papel juega la carta de Bolívar a Sucre, que dicen haber hallado en 2013?

—Esta carta que el secretario de Bolívar, José Gabriel Pérez, por órdenes del Libertador le dirige a Sucre y que, según se tiene entendido, tiene su original en un archivo en Ecuador, dice que la reunión fue un acuerdo en buenos términos, aún habiendo diferencias en torno a la forma de gobierno, por ser San Martín de tendencia monárquica y Bolívar, republicana, y los alcances de ese acuerdo se ven en 1824, cuando Perú es libre por acción conjunta de las fuerzas y bajo el liderazgo de Bolívar y Sucre.

De ser cierto que existe ese manuscrito, tendría ahora una evidencia concreta.

—Cómo se abordará el tema durante el coloquio?

—Hay distintas visiones que van a coincidir allí, no tanto de la entrevista, sino de su significación, sus alcances, los contextos que la rodean, lo que es la lucha continental ayer y hoy, la unidad y la solidaridad de los pueblos alrededor de ella y su significación por cuanto no hay evidencia concreta, no hubo minuta o un registro de qué dijo cada quien y por eso se han elaborado tantas versiones y expectativas acerca de lo que pudo haber pasado.