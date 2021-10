Recordar la historia es la mejor conmemoración

La película titulada The Battle at Lake Changjin (La batalla del lago Changjin) rompió recientemente diversos récords en la historia del cine chino y sobre todo conmovió a innumerables audiencias.



Hoy, cuando China conmemora el 71º aniversario de la entrada de los Voluntarios del Pueblo Chino (VPCh) en la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para luchar en la Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y Ayuda a Corea (1950-1953), la interrogante es ¿por qué la historia que se cuenta en «The Battle at Lake Changjin» sigue siendo tan atractiva tras siete décadas?



La razón es simple y se centra básicamente en la gran importancia del suceso que comenzó con la fundación de la Nueva China, cuando el país y el pueblo chino eran muy pobres y se encontraban extremadamente ansiosos por la paz y la tranquilidad, deseo que fue desafiado brutalmente por los agresores imperialistas y su imposición de guerra, refiere Xhinua.



A través de la gran Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y Ayuda a Corea, el pueblo chino resistió la agresión y la expansión imperialista, protegió la seguridad de la Nueva China, defendió su vida pacífica y mantuvo la paz en Asia y el mundo.Esta gran victoria es un manifiesto del levantamiento del pueblo chino y un hito importante para el gran rejuvenecimiento de la nación china.



A partir de entonces, los imperialistas nunca se atrevieron ni atreverían a intentar invadir la Nueva China por la fuerza.El asesor histórico de la película, Wang Shuzeng, narró en su famoso libro «La guerra de Corea» que en el área del lago Changjin, en el noreste de la península de Corea, las fuerzas de los Voluntarios del Pueblo Chino (VPCh) liberaron una batalla extremadamente difícil para bloquear el avance de las fuerzas encabezadas por EE.UU. hacia el río Yalu, fronterizo entre China y la RPDC.



Durante la batalla, los VPCh demostraron el espíritu de heroísmo revolucionario que renunció a la vida y se entregó a la muerte, y surgieron increíbles héroes, como Yang Gensi, quienes obligaron a las tropas de Estados Unidos a retirarse del lago Changjin.



La batalla representó un hecho extremadamente trágico en la historia del Ejército de Estados Unidos, ya que su 31º regimiento de la 7ª División de Infantería fue destruido completamente en el combate. Sin embargo, esta es solo una miniatura en la Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y la Ayuda a Corea (1950-1953).



Desde las batallas en Liangshuidong, en la ciudad de Yunshan, la del río Qingchuan, en el lago Changjin, hasta la sangrienta batalla en Shang Ganling, las fuerzas de China y de la RPDC derrotaron a su rival, armado hasta los dientes, y destruyeron el mito de invencibilidad del Ejército de Estados Unidos.



Esta historia es conmovedora, dado que el gran espíritu de Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y Ayuda a Corea ha durado para siempre e incluso es uno de los más importantes entre las grandes pilares del pueblo chino.



Es precisamente por este espíritu que los pueblos de todas las etnias del país se unieron y apoyaron la gran Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y Ayuda a Corea hace más de 70 años.Los hechos y la historia han confirmado las palabras del mariscal Peng Dehuai, quien sostuvo que «la era en la que los agresores occidentales podían ocupar un país colocando algunos cañones en una costa en el este durante cientos de años se ha ido para siempre».



El mundo de hoy está experimentando cambios importantes que no se habían visto en un siglo y el complejo entorno internacional nos ha traído todo tipo de nuevas contradicciones y desafíos.Algunos ejemplos van desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la represión y el bloqueo contra las empresas chinas de alta tecnología, la construcción de la AUKUS (alianza entre EE. UU., Australia y el Reino Unido) y el QUAD (diálogo entre EE. UU., Japón, la India y Australia), hasta la politización del rastreo de los orígenes de la COVID-19 e incluso, en el campo de la opinión pública, los esfuerzos para desacreditar a China, los cuales no se han detenido.



Frente a la contención estratégica integral contra China, el pueblo chino, desde el espíritu de la Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y Ayuda a Corea, no teme a ninguna intimidación y puede abordar los retos con gran sabiduría y coraje.



El camino por delante no será fácil, pero el pueblo chino tiene en cuenta la ardua historia y la gran victoria de la Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y Ayuda a Corea, así como que el desarrollo pacífico y la cooperación beneficiosa para todos son el camino correcto en el mundo.Para más de 197.000 heroicos hijos e hijas sacrificados en el campo de batalla por la patria, el pueblo, y la paz, recordar la historia es la mejor conmemoración.