Repicaron los tambores en La Guaira por San Juan

Desde la medianoche de este jueves 23 de junio repicaron los tambores en toda la costa de La Guaira para el despertar o bienvenida a San Juan Bautista, luego de dos años sin celebrar la fiesta con el pueblo, debido a la pandemia del covid-19.

«San Juan será llevado a la playa de Todasana. Se hace una hoguera para calentar los tambores y rememorar el grito de Zacarías el papa de San Juan por su nacimiento; de allí vamos al río para su bautizo», explicó Lorenza Ugueto, cultora de Todasana, parroquia Caruao, quien guía el Despertar de San Juan.

Esta celebración es única y principal que se hace en La Guaira. «Tiene la particularidad del encuentro entre San Juan y San Benito, que se realiza desde hace muchos años, cuando se encomendó a un habitante del pueblo de Todasana a comprar un San Juan y se equivocó al traer un San Benito», dijo Carmen Ugueto, residente de Todasana.

Esa noche prácticamente se cierra el paso hacia al pueblo por la cantidad de gente que llega de Miranda, Caracas y otras partes a bailar a los santos en el río.

Los guaireños tienen la creencia de que estos días 23 y 24 de junio, el mar, río y el agua de lluvia están bendecidos por San Juan, por ser quien bautizó a Jesucristo, por ello las personas acuden a los ríos para ir a purificar sus almas y reciben la bendición de dios.

La familia Iriarte, custodia del santo, lo viste, lo cuida, lo lleva a la iglesia y lo guarda. Las mujeres de esta familia son las que sacan a sanguear la imagen del San Juan. Parten desde la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, en el pueblo de Caraballeda, seguidas por otras mujeres que también tienen sus santos y los llevan a celebrar.

La tradición en Caraballeda lleva más de medio siglo y comenzó por una promesa que debieron pagarle al santo.

Repique de tambores

El director de Cultura de la Gobernación de La Guaira, Edgar Urbina explicó que los horarios acordados para el repique de tambores son a partir del día 23 de junio con el amanecer de 12:00 am a 2:00 am y el 24 de junio, el propio día de San Juan comenzarán a las 10:00 am hasta las 10:00 pm.

Urbina anunció una extensión del repiqueteo de cueros hasta el 25 de junio desde las 12:00 pm hasta las 5:00 pm, pero solo en las casas donde se custodia la imagen de San Juan.

San Juan Niño

Como cada año la familia Corro de Naiguatá entronizó el 21 de junio la imagen de San Juan Niño, que custodia por más de 300 años por varias generaciones, desde que el capataz de los esclavos Don Juan del Corro entregó a los negros la imagen, para que celebraran la fiesta.

La familia llevará al santo hoy a la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto, en el sector Pueblo Arriba de la parroquia Naiguatá y este 24 de junio se oficia la misa a las 10:00 am y al terminar saldrá en procesión al ritmo de los tambores a recorrer toda Naiguatá.

San Juan Guaricongo

Misael Mayora es sanjuanero de Montesano, reivindica las etnias venezolanas, con la devoción a San Juan Guaricongo, que lleva desde hace veinte años y que fue enseñada por sus abuelos, oriundos de las costas de Puerto Maya, al oeste del litoral guaireño.

«Como parte del sentido de pertenencia, adora varias advocaciones de San Juan que hacen regencia a las etnias, como es el San Juan Guaricongo por la cultura afrodescendiente, que se celebra el día del solsticio de verano; San Juan Macuto, por el indio Guaicamcuto; y San Juan Bautista por la mezcla de raza en la actualidad», explica Mayora.

Destaca que inició las festividades el 21 y 22 de junio, con la recolecta de las frutas por la comunidad como símbolo de prosperidad, además de un rosario organizado con el párroco de la iglesia, luego la velada o despertar que se realizó este jueves 23 y hoy 24 es el encuentro de todos los grupos de San Juan.