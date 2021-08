Román Chalbaud: Mi próxima obra será sobre Bolívar

“No la he terminado pero mi próxima obra será histórica, sobre el Libertador Simón Bolívar”, anuncia el dramaturgo Román Chalbaud.

Para esta pieza teatral, el maestro señala que tiene siete nombres en mente: “El tema lo tenía hace como tres años, pero la pandemia aceleró el proceso creativo. Eso sí, no faltará el personaje de (Francisco de Paula) Santander (risas)”.

Aunque no quiere desvelar tanta información al respecto, Chalbaud afirma que apenas tendrá 18 personajes y estará escrito en un solo acto.

Ante esto, estima que al llevarlo a las tablas tendrá una duración de una hora y media. “Estoy dedicado a eso”, recalcó.

Mis obras son mis hijos

Cuando se le inquiere sobre cuál de sus 22 piezas teatrales le gustaría volver a ver montada, no duda en decir que todas: “De los montajes que he visto de mis obras, algunos me gustaron, otros no. A veces se acercan a lo que yo planteo o le encuentran otra esencia con puntos de vista que yo no había visto como autor”.

Desde su primera pieza, Los adolescentes (1951), “uno siempre está presente como individuo y tomas cosas de tus experiencias. Una obra de teatro o película es como parir un hijo. No sabes cómo te va a salir. Y muchas veces te sorprendes ante lo que haces. Mis obras son mis hijos. No hay bastardos. Son todos legales (risas)”.

De ahí que de las obras teatrales que ha escrito, “casi todas tienen detalles autobiográficos. Uno siempre está presente. También de cada obra que montas, al mismo tiempo que la haces estás aprendiendo del proceso, inclusive ahora que voy a cumplir 90 años”.

No todo ha sido dirigir sus obras, también le ha tocado dirigir piezas de otros autores como García Lorca, Arthur Miller, José Ignacio Cabrujas e Isaac Chocrón. A estos dos últimos “siempre les gustaban los montajes que hacía de sus piezas. Estábamos en la misma sintonía”.

Chalbaud manifiesta que todas sus obras tienen un poco de rebeldía y que Los ángeles terribles (1967) fue la que más tiempo le tomó escribir.

No se considera un director tirano: “Escucho sugerencias, como no. Si son buenas las acepto. Soy muy amplio y colaborador. Trabajo en equipo”.

Tanto en las tablas como en el cine, dice que cuando toma el texto o guion de otro, le pone mucho de él: “Pones mucho de tu imaginación para que lo que estés montando se luzca, tenga tu personalidad”.

El pez que fuma (1977) es la obra que más le piden para montar en Venezuela y el exterior, no sólo en las tablas, sino en el cine, “pero en este caso casi siempre digo que no porque ya la he filmado. Siempre me piden mis clásicos. Sin embargo, no estoy negado a que alguien monte una obra mía en cine o teatro; pero si observo bien quién desea montarla, para poder dar el sí”.

Tampoco está negado a escribir o dirigir monólogos: “Lo importante es que me guste lo que escribo o dirijo”.

Eso sí, recalcó que “hacen falta más dramaturgos. Muchos como Gustavo Ott y Elio Palencia, por citar dos recientes, han realizado trabajos muy dignos, pero en este milenio falta una generación de relevo”.

“La formación es básica, pero a veces hay gente que surge muy talentosa, que sale y hace una obra muy buena. Uno piensa que esa gente no puede hacer un trabajo tan bueno, pero lo hacen, y debemos reconocerlo. Sin embargo, se debe estudiar mucho sobre teatro y cine, para obtener buenos logros”, reflexiona este merideño que el 10 de octubre llegará a las nueve décadas de existencia.

Esa necesidad de aprender constantemente la vivió en carne propia, cuando fue asistente de dirección del mexicano Víctor Urruchúa en los años 50: “Me abrió los ojos a muchas cosas y me nutrió mucho”.

Chalbaud está claro en que se debe “ver buen teatro, buen cine. Y dedicarse con amor y verdaderas ansias y hambre al quehacer artístico”.

No duda en aclarar que “lo mío no es actuar, aunque lo he hecho. Lo mío es dirigir y escribir. Si hice algunos papeles y siento que la comedia se me daba más”.