Teresa Parodi: Se puede ver el color de Venezuela en su música

Teresa Parodi (Corrientes, Argentina, 1946), fue el corolario del Festival Mundial Viva Venezuela. Con su recital en la Plaza Sucre de Catia clausuró con guirnaldas el 1º capítulo del multitudinario encuentro intercultural que por nueve días congregó en Caracas, Miranda y La Guaira a lo más representativo de nuestras tradiciones y buena parte de las expresiones musicales del mundo, con la presencia de más de 700 artistas nacionales e internacionales.

Para muchos en Venezuela era una desconocida, más allá de asociar su nombre a la exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2014 la puso al frente del recién creado Ministerio de la Cultura. Hoy, con ese despacho borrado de la institucionalidad por Javier Milei, Parodi es referente de la resistencia cultural, la cual ha ejercido con creces desde su canción comprometida y su sorprendente vitalidad.

Se despidió de Caracas, luego de una semana de intercambio fraterno, con un concierto en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, el sábado 25 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia Argentina, oportunidad que aprovechó para compartir en tarima con su querida Cecilia Todd, hermana en la música y la esperanza.

Se declara conocedora y admiradora de la música venezolana. “No solamente la más conocida, la que más ha llegado a Argentina, sino toda su diversidad”. Parodi es una denodada investigadora del hecho musical. Folclorista y cantautora, su popularidad se incrementó a partir de 1984 tras obtener el Premio Consagración del Festival Nacional del Folklore de Cosquín; una carrera que ha cosechado prodigios, como haber formado parte del quinteto de Astor Piazzolla hasta su nominación a los Grammy Latinos en 2015 en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por su disco 30 años + 5 días.

“Yo siento que en la composición venezolana se emparentan maravillosamente la musicalidad de la palabra con la melodía de las canciones, las formas rítmicas que son extraordinariamente interesantes y de un colorido increíble. Se puede ver el color de Venezuela en su música. Con solo oír cantar, uno imagina todo este paisaje extraordinario que tienen ustedes”.

Relaciona el proceso de sistematización de la cultura venezolana con la argentina. Son dinámicas que han seguido un curso similar hasta el retroceso que significa Milei. “Para el movimiento nacional y popular que gobernó 12 años Argentina, la cultura, en todas sus formas, era el eje de las políticas públicas. En este gobierno lo primero que se hizo fue fusionar una serie de ministerios en uno solo: el de Capital Humano, un nombre extrañísimo”, relata.

Su más reciente producción, Retrato de familia, de 2023, es un abrazo filial y musical. De cinco hijos, dos son músicos y otra escribe rondas infantiles. Adicionalmente, tres nietos forman parte de su banda. Con ellos y un ejército de acompañantes aparece en la foto de portada.

El disco tuvo dos nominaciones recientes a los Premios Gardel, uno por Mejor Canción Folklórica y otro como Mejor Disco. Para ella, frente a tanta y tan buena música que se produce hoy, ya es un premio estar nominada, sobre todo porque su trabajo es al frente de la lucha por la identidad: “Es la raíz más profunda. ¿De qué se acuerda usted cuando sale de Venezuela? De la música que lo arropó”.

En la casa

Ella misma no sabe responder por qué esta es apenas la primera vez que pisa suelo venezolano, luego de haber cantado en todos los países latinoamericanos. “No sabría contestarle. Pero me llevo la impresión que tenía: creo que ya la conocía por su cultura, porque Cecilia me la transmitió no solamente con la música, sino con su forma de ser. Yo llegué a Venezuela y ya estaba en casa. Yo hablo con usted como si lo conociera. Siento que hablamos el mismo idioma, más allá del español, el idioma de la Patria Grande que es la que nos ha hermanado, como era el sueño de Bolívar y San Martín”.