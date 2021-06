YVKE Mundial cumple 77 años “De la Mano con el Pueblo”

Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó a las y los trabajadores de la emisora de radio YVKE Mundial con motivo de celebrarse este 16 de junio 77 años De la Mano con el Pueblo.

A través de su cuenta en Twitter @NicolásMaduro, el Jefe de Estado escribió: “¡77 años de la mano con el Pueblo! Mis felicitaciones y admiración a las y los trabajadores de @YVKE_MUNDIAL, quienes con su experiencia, ética y entrega, han defendido la verdad de la Patria por décadas. Su labor es ejemplo para los nuevos profesionales de la comunicación”, posteo Maduro.

YVKE Mundial, la emisora del Poder Popular, celebra este 16 de junio su aniversario número 77, destacando su compromiso en brindar una información inmediata, veraz y oportuna a todos sus usuarios, como su lema lo resalta, siempre “De la Mano con el Pueblo”.

Creada en el año 1944 con el nombre de Radio Cultura en la frecuencia 1050 AM. El 16 de septiembre de 1970, Radio Cultura pasó a llamarse Radio Mundial en el dial 550 AM. Para el 1º de mayo de 1974 se cambia el nombre Radio Mundial por YVKE, cuyo significado es YV como el Sistema Internacional de Telecomunicaciones y KE identifica al dial 550 AM.

Actualmente pertenece a las emisoras del Estado venezolano, y se ha caracterizado por su estrecha relación con el pueblo venezolano, atendiendo sus llamados, mensajes, denuncias y reconocimientos. YVKE Mundial siempre ha impulsado la comunicación popular.